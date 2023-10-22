В Пентагоне рассказали о трудностях для ЦАХАЛ в секторе Газа

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Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что проведение наземной операции израильской армии в секторе Газа существенно осложняет использование подземных туннелей палестинской группировкой ХАМАС, передает телеканал ABC.
По словам Ллойда Остина, палестинская сторона имела достаточно времени для подготовки к военным действиям.
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Артем Кузьмин