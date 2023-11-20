В Пентагоне разочаровались стратегией противодействия атакам на Ближнем Востоке

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Чиновники в Пентагоне выразили разочарование в стратегии противодействия иранским прокси и их нападениям на американские силы на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на представителей Министерства обороны США.
«Мы не имеем четкого определения того, что мы пытаемся остановить. Мы пытаемся ли сдерживать подобные иранские атаки в будущем? Это явно не приносит результатов», — заявил представитель Пентагона.Отмечается, что в ответ на эти удары представители администрации президента Джо Байдена в последний месяц неоднократно призывали Тегеран удержать свои поддерживаемые группировки, предупреждая о возможном ответе со стороны Вашингтона в любое время. Однако эти предупреждения остались без ответа.
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