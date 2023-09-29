В Пентагоне считают, что Россия может применить ядерное оружие против НАТО

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini
В случае прямого военного конфликта с НАТО Россия вполне способна применить ядерное оружие на ранних стадиях. Такое мнение высказал бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер в своей аналитической статье, опубликованной на сайте Североатлантического альянса.
В России неоднократно подчеркивали, что в НАТО нацелены на конфронтацию и сама по себе организация имеет агрессивный характер. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что дальнейшее расширение альянса не принесет безопасности Европе. Даже на западе порой раздаются голоса, обвиняющие Вашингтон и НАТО в нагнетании напряженности и склонности к конфронтации с Россией. Например, известный политик с Гавайев Тулси Габбард прямо обвинила президента США Джо Байдена в разжигании ядерной войны.
Читайте также:
В США заявили, что НАТО не станет отвечать на возможный удар России
В США высказались о территориальных претензиях НАТО к России
Медведев заявил о готовности России к прямому столкновению с НАТО
Александр Бойцов