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В Пентагоне в закрытом формате обсудят военную стратегию США по России

В Пентагоне 5-6 декабря в закрытом режиме обсудят военную стратегию по РФ
27 ноября 2023, 22:32
Фото: istock / icholakov

Фото: istock / icholakov

Совет по оборонной политике Пентагона 5 и 6 декабря проведет закрытые заседания, в ходе которых планируется обсуждение стратегии военного ведомства США в отношении РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на встречах будут проведены брифинги «по угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с текущего момента до 2050 года». Помимо этого, на заседаниях обсудят конфиденциальную информацию о действиях Российской Федерации, которые были получены во время проведения ею СВО на Украине.

Среди спикеров во встречах примут участие помощница министра обороны Штатов Ллойда Остина по вопросам стратегического планирования Мара Карлин, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, а также исполняющая обязанности замглавы Пентагона по политическим вопросам Саша Бейкер.


Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что арсеналы США практически опустели из-за военной помощи, оказываемой Вашингтоном Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
#сво
#совещание
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Появились подробности о семье, в которой двухлетняя девочка отравилась метадоном
Shot: Отцу девочки, которая отравилась метадоном, может грозить 15 лет колонии
27 ноября 2023, 19:51

Фото: istock / DedMityay

Отцу двухлетней девочки, которая отравилась метадоном в подмосковном Красногорске, может грозить 15 лет тюремного заключения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетнего».
Как сообщает телеграм-канала SHOT, 38-летний мужчина Николай Давыдов в 2000-х уже был судим за наркотики. После условного обсуждения он попадался с гашишем и подозревался в краже.  

За жизнь ребенка сейчас борются врачи московской клиники. Сообщается, что девочка могла отравиться метадоном, привезенным из Ставрополя.

Ранее сообщалось, что Астрахани минимум 25 человек отравились синтетическим наркотическим веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жизнь
#мужчина
#девочка
#отравление
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Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок
Лукашенко уволил инспектора по Витебской области за проступок
27 ноября 2023, 19:14

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил помощника Игоря Брыло из-за недопустимого поступка. Лукашенко подписал соответствующее распоряжение 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — сказано в сообщении.
Какой именно поступок послужил причиной увольнения, не уточняется.  

Игорь Брыло вступил в должность помощника главы Белоруссии в июле 2023 года. Ранее он занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики.

Ранее появилась информация о попытке Лукашенко поженить Софью Сапегу и Романа Протасевича. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#президент
#пост
#александр лукашенко
#служба
#увольнение
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МИД Иордании: Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом
27 ноября 2023, 18:53

Фото: istockphoto/Stadtratte

То, что Израиль делает в секторе Газа, вполне подпадает под определение геноцида. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.
Во время своего выступления на региональном средиземноморском форуме в испанской Барселоне глава иорданского внешнеполитического ведомства назвал действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве военными преступлениями. Ас-Сафади считает, что то, что совершают в Газе израильские военные, вполне подходит под юридическое определение геноцида.

Глава МИД Иордании также указал, что Израиль грубо нарушает нормы международного права и ведет себя так, словно он выше закона. 

Ранее бывший министр иностранных дел Франции и специальный посланник президента Эммануэля Макрона в Ливане Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия Израиля в Газе слишком жестоки.

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#израиль
#права
#военные
#мид
#министр
#сектор газа
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Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год
27 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно правовому акту о главном финансовом документе страны, доходы бюджета Российской Федерации составят 35,065 триллиона рублей в следующем, 2024 году, 33,552 триллиона рублей в 2025 году и 34,051 триллиона рублей в 2026 году. Бюджетные расходы запланированы в размере 36,66 триллиона рублей, 34,382 триллиона рублей и 35,587 триллиона рублей соответственно.

В соответствие с прогнозами, дефицит бюджета предполагается в размере 1,595 триллиона рублей в 2024 году, 0,83 триллиона рублей в 2025 году и 1,536 триллиона рублей в 2026 году.

Ранее проект федерального бюджета РФ был принят Государственной думой после трех чтений, одобрен Советом Федерации и направлен на подпись президенту.

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#дефицит
#доходы
#рф
#бюджет
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Daily Beast: Существовало несколько планов физического устранения Ким Чен Ына
27 ноября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Omer Serkan Bakir

Было разработано несколько планов убийства лидера КНДР Ким Чен Ына. По меньшей мере один из них финансировался спецслужбами Южной Кореи.
Об этом пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на собственные источники. Например, в публикации рассказывается о планах «свергнуть режим Ким Чен Ына» в 2017 году. При этом финансировала организаторов национальная разведывательная служба Южной Кореи. План провалился, несколько организаторов были арестованы в КНДР. Тогда северокорейские спецслужбы заявляли о причастности к этим действиям ЦРУ.

Другой план предполагал устранение лидера Северной Кореи в России во время его визита во Владивосток. Однако Служба безопасности КНДР вовремя узнали о готовящемся покушении, поездку отложили, несколько человек были задержаны.

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#служба
#лидер
#убийство
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Лавров: Антироссийские санкции сохранятся после завершения украинского конфликта
27 ноября 2023, 17:05

Фото: сайт Кремля

Антироссийские санкции никуда не исчезнут после завершения спецоперации. Поэтому Россия должна быть готова самостоятельно производить все необходимое, чтобы ни от кого не зависеть.
Об этом в ходе своего выступления на форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Западные страны, говоря о завершении украинского конфликта, вовсе не имеют ввиду его полное окончание. Они стремятся лишь заморозить его, выиграть время, снова вооружить Киев и продолжать агрессию против России — прямую или гибридную, отметил глава российского МИД.

Сергей Лавров также указал на действия американских и европейских политиков, которые приезжают в государства Центральной Азии с требованиями поддерживать антироссийские санкции. По мнению руководителя российского внешнеполитического ведомства, такие требования просто унижают эти страны. Лавров назвал такое поведение представителей Запада «просто наглостью».

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#санкции
#сергей лавров
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#страны
#министр
#киев
#рф
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Лавров: Есть еще небольшие шансы спасти ОБСЕ от влияния Запада
27 ноября 2023, 16:49

Фото: сайт Кремля

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще можно спасти в качестве площадки для диалога, но шансы на это крайне невелики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая на форуме «Примаковские чтения», глава российского МИД с сожалением констатировал, что трудно с оптимизмом смотреть на будущее организаций, где заправляют США и их союзники, например, НАТО, Евросоюз, Совет Европы или ОБСЕ. Последние объединения изначально создавались как площадки для широкого общеевропейского диалога, основанного на принципах взаимного уважения. Однако они, в сущности, выродились в придатки НАТО и ЕС и стали структурами, которые Запад по своему желанию использует для воплощения своих амбиций.

Сергей Лавров отметил, что ОБСЕ в качестве площадки для обмена мнениями еще можно попытаться спасти, но шансов на это, к сожалению, крайне мало.

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#сша
#сергей лавров
#мид
#площадки
#ес
#нато
#евросоюз
#запад
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На Украине допустили обсуждение условий завершения конфликта
Ступак: Необходимо обсудить завершение конфликта без выхода на границы 1991 года
27 ноября 2023, 16:16

Фото: istock / Liukov

Украине сложно завершить конфликт с РФ с выходом на границы республики 1991 года. Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак в интервью журналу Newsweek.

«Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить еще другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года — сейчас этого очень сложно достичь», — сказал советник.
По мнению Ступака, необходимо найти «золотую середину», обсуждая другие варианты завершения конфликта на Украине.  Кроме того, он отметил, что отсутствие доверия между Россией и Украиной остается серьезной проблемой.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввел запрет на них.

Ранее замминистра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Украина не согласна на мирные переговоры с РФбез репараций со стороны Москвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#россия
#конфликт
#интервью
#рф
#украина
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Столтенберг обозначил главную задачу НАТО в отношении России
Столтенберг: предотвращение военной эскалации с РФ является главной задачей НАТО
27 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Одной из основных задач НАТО является предотвращение эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг выступая на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока 28 и 29 ноября в Брюсселе.
«У НАТО есть две фундаментальные задачи, первая – это поддержка Украины. Другая важнейшая задача – это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО», - заявил Столтенберг.

По его словам, это приведет к еще большим страданиям, смертям и разрушениям. Генсек НАТО заявил, что альянс дает четко понять России о готовности защищать каждый сантиметр своей территории. Он подчеркнул, что НАТО уже усилили свое присутствие на восточном фланге альянса. И делается это, по словам Столтенберга, не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а наоборот, предотвратить его.

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