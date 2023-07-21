В Пентагоне заявили, что F-16 не изменят обстановку на поле боя для ВСУ

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Украина может получить истребители F-16 уже до конца текущего года, однако они будут эффективны для ВСУ только в комплексе с другим вооружением. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Однако, по его словам, сейчас украинской армии больше всего необходимы артиллерия, амуниция, ПВО и броня – танки. Кирби подчеркнул, что все это было предоставлено Украине в невероятном количестве и очень быстро.
При этом он уверен, что истребители F-16 станут эффективными на поле боя только в комплексе с другим оружием.
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При этом он уверен, что истребители F-16 станут эффективными на поле боя только в комплексе с другим оружием.
«F-16 будут поставлены в Украину, вероятно, ближе к концу года. Но, по нашей оценке, только F-16 не сможет внести изменения. Им действительно наиболее необходима артиллерия», - рассказал Кирби.Эти он объяснил и непростое решение президента США Джо Байдена о передаче Киеву кассетных боеприпасов, отметив, что ВСУ ведут настоящую перестрелку, используя тысячи снарядов ежедневно.
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Элина Позднякова