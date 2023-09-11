В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО

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Пентагон сообщил, что Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления воздушной и ракетной обороны, а также связанного оборудования на сумму 4 миллиарда долларов, передает РИА Новости.
«Государственный департамент выпустил решение, одобряющее возможную внешнюю военную продажу интегрированной системы боевого управления воздушной и ракетной обороны, а также соответствующего оборудования, на общую сумму 4 миллиарда долларов», - говорится в опубликованном заявлении.Отмечается, что данное решение Госдепартамента будет направлено в конгресс для последующего рассмотрения.
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