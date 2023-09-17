В Пентагоне заявили, что контрнаступление не поможет Киеву достичь своих целей

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Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ даже при самом благоприятном раскладе не поможет Киеву достичь всех целей. Об этом он сказал в ходе интервью CNN.
«Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены. Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского», — считает военный.
От более конкретных прогнозов на этот счёт Милли воздержался, но отметил, что контрнаступление украинской армии будет тяжелым и длительным.
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Диана Аванесян