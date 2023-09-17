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В Пентагоне заявили, что контрнаступление не поможет Киеву достичь своих целей

17 сентября 2023, 23:22
Фото: iStock/cholakov

Фото: iStock/cholakov

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ даже при самом благоприятном раскладе не поможет Киеву достичь всех целей. Об этом он сказал в ходе интервью CNN.
«Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены. Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского», — считает военный.

От более конкретных прогнозов на этот ​счёт Милли воздержался, но отметил, что контрнаступление украинской ​армии будет тяжелым и длительным.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
#сво
#зеленский
#киев
#контрнаступление
#украина
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The Yoruba Times: В Конго происходит попытка военного переворота
17 сентября 2023, 23:22

Фото: iStock/MattiaATH

В Республике Конго начался государственный переворот. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сообщило издание The Yoruba Times.
«В данный момент в Республике Конго происходит военный переворот. Президент страны находится в Нью-Йорке, военные берут под контроль ключевые объекты в столице (Браззавиле)», — сказано в сообщении.
 
Глава Конго Дени Сассу-Нгессо, занимающий высший государственный пост в этой африканской стране с 1997 года, сейчас действительно находится в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Однако правительство республики в лице министра связи Тьерри Мунгаллы отрицает информацию о перевороте, называя сообщения СМИ фейками.

«Подтверждаем мнение о царящем спокойствии и приглашаем население продолжать заниматься своими делами», — написал министр и пресс-секретарь правительства в своём аккаунте в социальных сетях.

Ранее газета Financial Times отмечала, что военные перевороты могут произойти также в Камеруне и Экваториальной Гвинее. Pf последнее время военные захватили власть сразу в нескольких африканских странах. Так, 30 августа военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные, захватившие власть в Габоне, поместили президента страны под домашний арест и задержали его сына. Новым главой государства «на переходный период» был провозглашён начальник штаба Республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема.

А в конце июля военный переворот случился в Нигере — от власти был отстранен президент Мохамед Базум. Переворот вызвал осуждение со стороны большинства западных стран и  Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС), которое приняло решение о начале военной операции против мятежников Нигера. Сроки её, однако, пока остаются неназванными.

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#военные
#оон
#африка
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CNN: Зеленский выступит перед Конгрессом США в предстоящий четверг
17 сентября 2023, 21:41

Фото: iStock/dkfielding

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Конгрессом со время предстоящего визита в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Уточняется, что выступление состоится в четверг, 21 сентября, в 17:00 по московскому времени. 

Ранее издание Financial Times заявляло, что лидер Украины не выступит перед Конгрессом США. Сообщалось, что вместо этого он проведёт ряд встреч внутри Капитолия.

Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся на полях специального заседания Совета безопасности ООН. Уточняется, что заседание будет посвящено ситуации на Украине.

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#владимир зеленский
#конгресс сша
#украина
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Экс-гендиректору «Роскосмоса» Рогозину нашли новую должность
«Ведомости»: Рогозин может стать сенатором от Запорожской области
17 сентября 2023, 21:15

Фото: сайт Кремля

Бывший гендиректор «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Источник из администрации президента заявил, что Рогозин – заметная фигура, поэтому он сможет представлять новый регион в Совете Федерации. В дальнейшем он может вновь пойти вверх по карьерной лестнице.

Также уточняется, что Рогозин давно заявлял о желании работать в новых регионах России.

Напомним, что с 15 июля 2022 года Рогозин в отставке. Тогда президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в «Роскосмосе». Ныне гендиректором госкорпорации является Юрий Борисов.

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#дмитрий рогозин
#запорожская область
#совет федерации
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Лукашенко рассказал, возможна ли война в Белоруссии
Лукашенко: война в Белоруссии абсолютна исключена
17 сентября 2023, 20:55

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Война на территории Белоруссии в современных условиях невозможна. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе патриотического форума «Мы – белорусы!»
Он отметил, что война невозможна, поскольку Белоруссия «самая миролюбивая нация на земле», которая никому не угрожает ни ядерным оружием, ни военными подразделениями.

При этом, Лукашенко добавил, что в случае возникновения угрозы безопасности, Белоруссия станет Брестской крепостью.

Ранее в ходе того же форума Лукашенко обратился к граничащим с Белоруссией странам. Он заявил, что Минск не рисует никаких красных линий, поскольку линия может быть только одна – государственная граница, которую не стоит нарушать, поскольку последует мощный ответ. Но, всё же, Лукашенко выразил надежду на мирное существование соседних государств, без повторения ошибок прошлого, поскольку мир сейчас слишком хрупок. 

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#александр лукашенко
#война
#белоруссия
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Трамп: Киев мог избежать жертв, отказавшись от части территорий
17 сентября 2023, 19:50

Фото: istockphoto/rarrarorro

Киевские власти вполне могли бы избежать эскалации конфликта с Россией. Дл этого им достаточно было отказаться от части территорий, что позволило бы избежать такого огромного количества жертв.
Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC. По его мнению, Киев мог бы добиться приемлемого для себя соглашения с потерей меньших территорий, чем те, которые Россия присоединила к себе сейчас и уже вряд ли их уступит. Бывший американский лидер считает, что было вполне реально добиться такой сделки, и тогда никто бы не погиб. По его словам, такое решение позволило бы украинским властям сохранить страну.

Трамп уже неоднократно заявлял, что нынешний американский президент Джо Байден своими  решениями провоцирует начало третьей мировой войны. Бывший глава государства и кандидат на президентское кресло уверял, что в случае победы на выборах способен прекратить украинский конфликт за одни сутки.

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#киев
#джо украина
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FT: ВОЗ требует от Пекина дополнительной информации о COVID-19
17 сентября 2023, 19:09

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что Китай не предоставил полной информации о коронавирусе. Поэтому организация пытается оказывать давление на КНР.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает The Financial Times. По словам руководителя организации, ВОЗ намерена направить в КНР специалистов для расследования причин возникновения COVID-19. Гебрейесус обратился к главам государств с призывом поднимать этот вопрос на встречах с представителями Китая.

Глава ВОЗ отметил, что в настоящее время рассматриваются абсолютно все возможные версии появления опасного заболевания, в том числе теория его зарождения в лабораториях. Но пока у ВОЗ нет не вызывающих сомнения доказательств, ни одна из теорий не является убедительной. Гебрейесус подчеркнул, что ответ на вопрос происхождения коронавируса будет получен, это всего лишь вопрос времени.

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#воз
#заболевания
#коронавирус
#китай
#лаборатория
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«Давайте жить дружно»: Лукашенко обратился к странам-соседям Белоруссии
Лукашенко: у Белоруссии нет красной линии, есть только линия госграницы
17 сентября 2023, 18:21

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для страны важна лишь одна линия – государственная граница, поэтому Минск не намерен рисовать красные линии. Об этом белорусский лидер заявил в ходе патриотического форума «Мы – белорусы!»
Во время своего выступления Лукашенко обратился ко всем странам, граничащим с Белоруссией. По его словам, Минск желает своим соседям мира и добра и не стремится вмешиваться в дела других государств. Но он отметил, что в настоящее время мир слишком хрупок, поэтому важно действовать аккуратно и не повторять ошибок прошлого, поскольку Белоруссия и соседние с ней государства часто становились участниками боевых действий, которые уносили жизни миллионов граждан.  

При этом, Лукашенко отметил, что в случае возникновения угрозы безопасности Белоруссии, страна не будет рисовать красных линий, поскольку есть только одна линия – госграница. Если она будет нарушена, Белоруссия сможет на это ответить.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#страны
#граница
#мир
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Daily Mail: Западное представление Украины стороной добра было ошибочным
17 сентября 2023, 17:55

Фото: istockphoto/JARAMA

Конфликт на Украине уже давно мог быть прекращен. Препятствием является то, что Запад выставил Украину стороной добра в конфликте с Россией. Такой взгляд союзников Киева на противостояние оказался ошибочным.
Такое мнение высказал британский журналист Питер Хитченс в своей статье для издания Daily Mail. Он полагает, что США и Европа начинают задумываться о сокращении помощи Украине, как финансовой, так и военной. Об этом также сигнализирует статья, появившаяся во влиятельном американском издании The Foreign Affairs с красноречивым заголовком «Откажется ли Запад от Украины?».

Как считает Хитченс, если бы конфликт изначально не изображался в каких-то полусказочных красках в виде борьбы абсолютного добра с абсолютным злом, можно было бы и раньше более трезво и реально оценить ситуацию. Обозреватель уверен, что если западные страны действительно думают о народе Украины, они должны приложить усилия к заключению мира вместо того, чтобы бесконечно подпитывать вооружениями конфликт, в котором гибнут сами украинцы.

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#конфликт
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#страны
#мнение
#запад
#украина
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FT: Зеленский не выступит в Конгрессе во время поездки в США
17 сентября 2023, 17:28

Фото: istockphoto/ValleraTo

Украинский президент Зеленский не будет выступать перед Конгрессом США во время визита в Вашингтон 21 сентября, как это было в прошлом году. Вместо общей речи перед американскими законодателями он проведет несколько встреч с небольшими группами внутри Капитолия.
Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на анонимный источник в администрации Белого Дома. Также он проведет встречу с американским президентом Джо Байденом, на которой по привычке будет выпрашивать оружие. Ни американские, ни украинские источники не скрывают, что основная цель визита Зеленского — получение дополнительной военной помощи, в том числе ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Отмена выступления главы киевского режима перед конгрессменами связана с запуском в Конгрессе процедуры импичмента Байдену, что создает нежелательный фон для речей перед законодателями. К тому же, часть республиканцев не желает общаться с Зеленским и может просто покинуть заседание, что испортит картину «единодушной» поддержки, которую США оказывает Украине.

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