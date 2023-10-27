В Пентагоне заявили о модернизации главной термоядерной бомбы B61

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Соединенные Штаты Америки приступили к модернизации своей главной термоядерной бомбы B61, об этом сообщили в Пентагоне.
«США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при наличии одобрения конгресса и выделения им соответствующих средств», - прокомментировали ситуацию в Пентагоне.
Представители оборонного ведомства также подчеркнули, что это решение не является прямой реакцией на те или иные мировые события, но «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире».
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