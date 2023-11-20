В Пентагоне заявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине

Фото: iStock/icholakov
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине очередной пакет военной помощи размером в 100 миллионов долларов, об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
По словам Остина, в новый пакет войдут как боеприпасы для артиллерии, так и средства противовоздушной обороны.
При этом, на прошлой неделе американский президент Джозеф Байден подписал закон о временном финансировании страны, в который не были включены ни помощь для Израиля, ни для Украины.
Ранее американский сенатор Майк Раундс заявил, что Соединенные Штаты не могут продолжать поддерживать Украину, пока не решат масштабную проблему с миграционным кризисом, разгоревшимся на южных границах США.
Читайте также:
«Убрать США»: Американский профессор назвал единственный путь к миру на Украине
Байден подписал закон о финансировании без помощи Израилю и Украине
«Нет и быть не может»: В Верховной раде сделали страшное заявление о русских на Украине
При этом, на прошлой неделе американский президент Джозеф Байден подписал закон о временном финансировании страны, в который не были включены ни помощь для Израиля, ни для Украины.
Читайте также:
«Убрать США»: Американский профессор назвал единственный путь к миру на Украине
Байден подписал закон о финансировании без помощи Израилю и Украине
«Нет и быть не может»: В Верховной раде сделали страшное заявление о русских на Украине
Евгения Парфентьева