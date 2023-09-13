В первые выходные после открытия по трассе М-12 проехали более 88 тыс машин

Фото: Минтранс МО
По трассе М-12 в первые выходные после её открытия проехали более 88 тыс автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные Государственной компании «Автодор».
Самое большое количество машин 9-10 сентября на всей протяжённости дороги от Москвы до Арзамаса зафиксировано на участке Москва – Электроугли: 26 тыс транспортных средств в сутки.
Также более чем в 2,5 раза вырос трафик на открытом в сентябре прошлого года участке М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуева. После запуска движения по этому участку фиксировали в среднем 9,2 тыс автомобилей в стуки. Сейчас их количество увеличилось до 23,5 тыс.
Президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса 8 сентября. Строительство скоростной дороги М-12 продолжается. Открыть трассу на всем протяжении от Москвы до Казани планируют уже в конце этого года.
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Также более чем в 2,5 раза вырос трафик на открытом в сентябре прошлого года участке М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуева. После запуска движения по этому участку фиксировали в среднем 9,2 тыс автомобилей в стуки. Сейчас их количество увеличилось до 23,5 тыс.
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Лора Луганская