В плену у ХАМАС находятся десятки людей с двойным гражданством

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Боевики ХАМАС заявили, что у них в плену находятся десятки заложников с двойным гражданством.
Отмечается, что в плену у палестинцев есть и люди, имеющие гражданство Российской Федерации.
Ранее представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Он также отметил, что казнь заложников будет транслироваться в формате аудио и видео.
В то же время президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что такое количество евреев не погибало за один день со времен холокоста.
По последним данным, число погибших в Израиле от нападения ХАМАС из сектора Газа к этому моменту составляет не менее 800 человек, а количество раненных достигло отметки 2400.
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Ранее представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Он также отметил, что казнь заложников будет транслироваться в формате аудио и видео.
По последним данным, число погибших в Израиле от нападения ХАМАС из сектора Газа к этому моменту составляет не менее 800 человек, а количество раненных достигло отметки 2400.
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Евгения Парфентьева