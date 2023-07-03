Сотрудники Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник 3 июля

Фото: istockphoto / z1b
Подмосковный Минтранс поздравляет коллег из государственной автоинспекции региона.
3 июля отмечается 87 лет службе Госавтоинспекции России, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Мы рады, что работаем с вами в одной команде. Благодаря вам и дороги, и участники дорожного движения Московской области в безопасности. Спасибо за ваш труд! Уверены, что впереди ещё много достижений и побед», — передает поздравления пресс-служба Подмосковного Минтранса.
Читайте также:Подмосковье вошло в топ-10 регионов с лучшими дорогами.
Пробка перед Крымским мостом растянулась на 13 километров.
Количество постов досмотра у Крымского моста увеличено.
Алиса Сергиенко