В Подмосковье 320 тысяч жителей газифицированы по программе президента

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Подмосковье уже более 320 тысяч жителей воспользовались проектом соцгазификации. Об этом сообщила пресс-служба губер
На сегодняшний день газифицировано 3105 населенных пунктов Подмосковья.
Кроме этого, Московская область является лидер федерального рейтинга социальной газификации. Также до конца года будут подключены ещё 10 тысяч договоров.
Стоит отметить, что в 2024 году будут газифицированы 7 тысяч сложных и дорогих договоров.
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« На сегодняшний день газ доведен до 120 тысяч жителей. заключено 115 тысяч договоров и 98 тысяч из них уже исполнено. Идем по графику и основной упор делаем на работы внутри участков и пуск газа в дома жителей Подмосковья», - отметил гендиректор Мособлзаг Игорь Баранов.
Стоит отметить, что в 2024 году будут газифицированы 7 тысяч сложных и дорогих договоров.
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Мира Полтева