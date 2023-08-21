В Подмосковье Audi влетела в полицейский автомобиль

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В Московской области Audi на полном ходу влетела в полицейский автомобиль, сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла в деревне Щемилового Богородского городского округа. Водитель сразу же сбежал с места преступления, бросив в автомобиле своих друзей.
В результате, с места ДТП госпитализировали пятерых пострадавших, трое из которых полицейские. Один из правоохранителей находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Сейчас сбежавшего водителя разыскивают коллеги пострадавших.
Сегодня в турецком городе Йозгат 12 человек погибли в ДТП с автобусом. Одиннадцать человек погибли на месте от полученных травм, еще одного пытались госпитализировать, однако, он погиб в машине скорой помощи.
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В результате, с места ДТП госпитализировали пятерых пострадавших, трое из которых полицейские. Один из правоохранителей находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Сегодня в турецком городе Йозгат 12 человек погибли в ДТП с автобусом. Одиннадцать человек погибли на месте от полученных травм, еще одного пытались госпитализировать, однако, он погиб в машине скорой помощи.
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Евгения Парфентьева