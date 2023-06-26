В Подмосковье дан старт выдвижению кандидатов на муниципальные выборы

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Оно будет проходить с 26 июня до 26 июля
В Московской области 26 июня стартовало выдвижение кандидатов на муниципальные выборы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики региона.
Голосование в Московской области в этом году будет проходить три дня подряд – 8, 9 и 10 сентября. В Единый день голосования пройдут выборы депутатов советов депутатов городских округов Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка. В Лобне состоятся довыборы депутата по многомандатному избирательному округу №1.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече со штабом общественной поддержки назвал цель своей команды.
«В Подмосковье дан старт муниципальным избирательным кампаниям. Период выдвижения кандидатов или списков кандидатов на муниципальных выборах – с 26 июня до 26 июля 2023 года», – говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече со штабом общественной поддержки назвал цель своей команды.
Лора Луганская