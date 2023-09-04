В Подмосковье финишировало голосование жителей новых регионов

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома
В Московской области завершилось голосование на экстерриториальных избирательных участках. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Четыре дня в регионе работали 30 участковых комиссий. На участках на выборах депутатов законодательных органов могли проголосовать жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Участки для голосования были оборудованы в 24 городских округах Подмосковья», – говорится в сообщении.Для удобства граждан вместе с привычным форматом голосования применялось выездное.
«Мы помогаем присоединившимся регионам. Сюда приходило достаточно большое количество людей. Они смогли сделать здесь свой выбор, помочь своим родным городам, своим сёлам, своим людям», – сказал член УИК №8951 Владимир Михеев.После закрытия избирательных участков избиркомы приступили к подведению итогов голосования.
Читайте также:
4 сентября завершается регистрация на выборы путём дистанционного голосования
Порядка 4 тыс избирательных участков будет работать в Подмосковье в дни голосования
Для жителей Подмосковья продолжается голосование в новых регионах
Лора Луганская