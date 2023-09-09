В Подмосковье идет второй день выборов губернатора региона

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В Московской области начался второй день выборов губернатора и дополнительных выборов депутата областной думы по одномандатному округу в Пушкино. Кроме того, в 10 округах выбирают депутатов местных Советов.
По итогам первого дня голосования, на 20:00 8 сентября, явка избирателей составила 22,43%, а именно 1 253 152 избирателя. С помощью дистанционного электронного голосования за первый день выборов в Подмосковье проголосовали 317 188 избирателей.
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Александр Бойцов