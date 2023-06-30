В Подмосковье начали готовить наблюдателей на предстоящие выборы

Фото: МИСК МО
Наблюдателей будут готовить к провокациям, которые могут возникнуть на участках
В Московской области начали подготовку наблюдателей к единому дню голосования. В Красногорске провели семинар для тренеров-преподавателей, которые будут обучать наблюдателей, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Участникам изложили практические методы обучения наблюдателей, представили «Кодекс этики наблюдателя» и «Золотой стандарт по наблюдению за выборами».
Первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева назвала Подмосковье лидером в стране по числу избирательных участков. Поэтому, по её мнению. Нужно подготовить больше наблюдателей, чтобы во время трёхдневного голосования была возможность их ротации на УИК.
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Участникам изложили практические методы обучения наблюдателей, представили «Кодекс этики наблюдателя» и «Золотой стандарт по наблюдению за выборами».
«Каждый наблюдатель должен стать работающей единицей, знающим электоральное законодательство, готовым к различным вызовам и провокациям, которые могут возникать на избирательных участках в это непростое для нашей страны время», – подчеркнула председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Подмосковья Марина Юденич.Она рассказала слушателям о целях и задачах общественного наблюдения. По её словам, у Общественной палаты Московской области – большой опыт набора и подготовки наблюдателей.
Первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева назвала Подмосковье лидером в стране по числу избирательных участков. Поэтому, по её мнению. Нужно подготовить больше наблюдателей, чтобы во время трёхдневного голосования была возможность их ротации на УИК.
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Лора Луганская