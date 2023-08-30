В Подмосковье начали работу участковые избирательные комиссии

Фото: Фотобанк МО
В Московской области в преддверии Единого дня голосования приступили к работе участковые избирательные комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Основные задачи, которые стоят перед членами участковых избирательных комиссий с сегодняшнего дня и до ЕДГ-2023: подготовка помещений для голосования; приём заявлений о голосовании по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель» с 30 августа по 4 сентября; приём заявлений о голосовании вне помещения для голосования – с 31 августа до 14:00 10 сентября», – говорится в сообщении.Время приёма заявлений по будням – с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00. Кроме того, с 30 августа жители региона могут ознакомиться на своём избирательном участке со сведениями о себе в списке избирателей и при необходимости внести исправления.
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг.
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская