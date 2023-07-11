В Подмосковье насчитали более 6 млн избирателей

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В Московской области по состоянию на 1 января текущего года числилось 6 017 178 избирателей. Таким образом, Подмосковье – одна из самых крупных территорий России по их числу, сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«По сравнению с 2018 годом число избирателей в регионе увеличилось на 429 600 человек. В регионе на сегодняшний день работают 621 член территориальных, а также 36 283 члена участковых избирательных комиссий», – говорится в сообщении.В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
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Лора Луганская