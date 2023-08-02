В Подмосковье обсудили проведение ЕДГ в местах лишения свободы и принудительного лечения

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В Доме правительства Московской области состоялся круглый стол по организации общественного контроля в Единый день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Подмосковья, выступившей организатором дискуссии.
«Общественная палата встречается с представителями ведущих институтов гражданского общества в преддверии электорального цикла, чтобы обсудить механизмы взаимодействия при общественном наблюдении за проведением выборов. Региональная палата активно обучает независимых общественных наблюдателей. При обучении делается акцент на отработку эксцессов, с которыми можно столкнуться», – подчеркнула первый зампред Общественной палаты Московской области, член Общественной палаты России Татьяна Дмитриева.Одной из главных тем обсуждения стало голосования в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В преддверии выборной кампании 2023 года были приняты юридические нововведения.
«Центризбирком 17 июля подписал специальный порядок голосования в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Документ позволяет участвовать в выборах гражданам, которые находятся в следственных изоляторах Москвы и Подмосковья в этих статусах, но являются жителями регионов, где проходят выборы губернатора. В этом году такой эксперимент пройдет только в Московском регионе и используется только на губернаторских выборах», – информировал председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.Недавно были приняты поправки к избирательному законодательству, позволяющие участвовать в выборах гражданам, находящимся в СИЗО за пределами своего избирательного округа, то есть не по месту прописки. Для этого в изоляторе могут создавать специальные участки.
«Выборы пройдут в 12 спецучреждениях, где будут организованы 11 стационарных УИК. Сегодня активным избирательным правом обладает около 2 тыс человек, содержащихся в этих спецучреждениях, и имеющих прописку в Московской области. Ещё более 600 человек – жители других регионов, которые в качестве эксперимента примут участие в голосовании у нас», – пояснил полковник внутренней службы, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Московской области Александр Лысов.Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская отметила, что ни одна категория граждан не должна оставаться в стороне от выборного процесса.
«Конституция России предоставляет содержащимся под стражей лицам, в отличие от осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда, право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления», – уточнила Фаевская.Избирательные права должны быть обеспечены и для граждан, которые находятся на принудительном лечении в медучреждении. Об этом напомнил главврач Московской областной психиатрической больницы им. В. И. Яковенко» Антон Червяков. Возможность проголосовать будет у всех пациентов, имеющих такое право и при отсутствии медицинских противопоказаний.
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Лора Луганская