В Подмосковье после прохождения муниципального фильтра назовут список кандидатов в губернаторы

Фото: Мособлизбирком
В Подмосковье скоро станет известен окончательный список претендентов на пост губернатора. Мособлизбирком после проведения проверки зарегистрировала первого кандидата – действующего главу региона Андрея Воробьёва.
Остальные кандидаты проходят муниципальный фильтр – собирают подписи муниципальных депутатов, поддерживающих их выдвижение. Об этом «Радио 1» сообщил» зампред Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.
Ульянов напомнил, что кандидатуру Воробьёва выдвинуло Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кандидат представил в избирком 94 листа необходимых документов – это поддержка 55 муниципальных советов депутатов городских округов региона.
В Мособлизбиркоме сейчас рассматриваются документы, представленные кандидатами от московских областных отделений партий КПРФ Александра Наумова и ЛДПР Кирилла Жигарева, а также региональных отделений партий «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Анатолия Никитина и «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина.
Выборы губернатора пройдут с 8 по 10 сентября.
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«Сейчас идёт процедура регистрация кандидатов. Политические партии провели свои конференции по выдвижению кандидатов, и теперь все они проходят муниципальный фильтр. Андрей Юрьевич Воробьёв его уже прошёл, избирательная комиссия его зарегистрировала. Ждём, когда остальные кандидаты, выдвинутые партиями, пройдут муниципальный фильтр и тоже подадут документы в Избирательную комиссию Московской области с полным пакетом. Когда они будут зарегистрированы, смогут начать свою избирательную кампанию», – пояснил собеседник «Радио 1».
В Мособлизбиркоме сейчас рассматриваются документы, представленные кандидатами от московских областных отделений партий КПРФ Александра Наумова и ЛДПР Кирилла Жигарева, а также региональных отделений партий «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Анатолия Никитина и «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина.
Выборы губернатора пройдут с 8 по 10 сентября.
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Лора Луганская