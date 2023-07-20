В Подмосковье пресекли нелегальный сброс 100 кубометров мусора

Фото: ГУСТ МО
Эко-рейды с проверками перевозчиков отходов строительства прошли в двух городских округах Подмосковья – Дзержинском и Дмитровском. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
Проверки перевозчиков проводят сотрудники ГУСТ, Минэкологии и МВД. Цель – не допустить образования на территории региона несанкционированных свалок.
В отношении перевозчиков составлены протоколы по административным правонарушениям.
Министр уточнила, что нарушение требований по охране окружающей среды при обращении с отходами грозит штрафом от 40 до 70 тыс рублей для физических лиц и от 60 до 200 тыс рублей – для юридических. Оформить перевозку строительных отходов можно онлайн на региональном портале госуслуг.
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«Проверили 27 единиц техники и выявили пять водителей, у которых не было необходимых для транспортировки строительных отходов документов. Таким образом был пресечён нелегальный сброс мусора объёмом 100 кубометров. Транспортные средства задержаны и помещены на штрафстоянку», – рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
Министр уточнила, что нарушение требований по охране окружающей среды при обращении с отходами грозит штрафом от 40 до 70 тыс рублей для физических лиц и от 60 до 200 тыс рублей – для юридических. Оформить перевозку строительных отходов можно онлайн на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская