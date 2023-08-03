В Подмосковье провели обучающий семинар для членов УИК ещё шести городов

Фото: Мособлизбирком
Избирком Московской области в преддверии Единого дня голосования провёл очередной обучающий семинаров для членов участковых избирательных комиссий региона. На сей раз участниками обучения стали члены УИК из городских округов Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Люберцы и Раменский.
«Всё было интересно и очень полезно. Организаторы мероприятия пытаются сделать всё, чтобы нам удобно. Каждый сегодня либо вспомнил то, что уже знал, либо открыл для себя что-то новое. Сегодняшняя практика позволит нам быть более уверенными в себе и максимально качественно отработать в дни голосования», – сказал председатель УИК №2530 из Раменского Василий Строилов.Общественная палата Московской области также проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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