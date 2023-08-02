В Подмосковье провели обучение для членов УИК из Балашихи, Мытищ и Реутова

Фото: Мособлизбирком
В Мособлизбиркоме прошёл четвертый обучающий семинар с членами подмосковных участковых избирательных комиссий. Участниками стали представители городских округов Балашиха, Мытищи и Реутов, сообщается в Telegram-канале комиссии.
На семинаре подробно разобрали нюансы работы с интерактивным рабочим блокнотом, отработали на практике способы развития эмоциональной устойчивости членов УИК, поговорили об особенностях мышления и восприятия ситуаций в дни голосования.
В ближайшее время Мособлизбирком планирует провести еще семь подобных семинаров, охватив все 3928 участковых избирательных комиссии Подмосковья.
Общественная палата Московской области также проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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«Это будет мой первый опыт работы членом УИК. При подготовке к предстоящим выборам возникает большое количество вопросов. Хорошо, что проводится подобное обучение. Нам дали инструменты работы с собственными эмоциями, реагирования на нестандартные ситуации», – поделилась председатель УИК №1654 Наталья Тутушкина.
Общественная палата Московской области также проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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Лора Луганская