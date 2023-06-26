В Подмосковье с начала года провели 48 тыс медосмотров школьников на наркотики

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Главный внештатный нарколог региона Холдин региона рассказал о профилактике употребления наркотиков
В Московской области с начала года было провели 48,1 тыс профилактических медосмотров школьников и студентов для раннего выявления потребления наркотиков и психотропных веществ. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Профилактические медицинские осмотры проводят только специалисты наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, при строгом соблюдении врачебной тайны с помощью приборов экспресс-анализаторов. Сведения о результатах по каждому участнику не разглашаются.
26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что нарколог Сараев назвал первые признаки наркомании у детей и подростков.
«Наркотики – страшная, непоправимая опасность, которую можно избежать единственным способом: никогда, даже однократно, не пробовать их! В Московской области в течение июня проводится антинаркотический месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией», – сказал Холдин.
26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что нарколог Сараев назвал первые признаки наркомании у детей и подростков.
Лора Луганская