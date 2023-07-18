В Подмосковье стартовал активный период информирования избирателей перед ЕДГ-2023

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
В Московской области начался активный период информирования избирателей, которым предстоит участвовать в выборах разного уровня в Единый день голосования. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Для информирования населения о дате выборов, назначенных на сентябрь 2023 года, в регионе на соответствующих носителях размещают световые табло и баннеры. Кроме того, для этих целей будут использовать стандартные бумажные плакаты и листовки», – говорится в сообщении.Подробную информацию об избирательных кампаниях, проходящих 8-10 сентября в регионе, можно получить на сайте Мособлизбиркома, перейдя по QR-коду на всех перечисленных информационных материалах.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
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