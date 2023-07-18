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В Подмосковье стартовал активный период информирования избирателей перед ЕДГ-2023

18 июля 2023, 17:06

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

В Московской области начался активный период информирования избирателей, которым предстоит участвовать в выборах разного уровня в Единый день голосования. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Для информирования населения о дате выборов, назначенных на сентябрь 2023 года, в регионе на соответствующих носителях размещают световые табло и баннеры. Кроме того, для этих целей будут использовать стандартные бумажные плакаты и листовки», – говорится в сообщении.
Подробную информацию об избирательных кампаниях, проходящих 8-10 сентября в регионе, можно получить на сайте Мособлизбиркома, перейдя по QR-коду на всех перечисленных информационных материалах.


В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.

В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.

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#Московская область
#Подмосковье
#выборы
#голосование
#ЕДГ
#избиратели
#Мособлизбирком
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США выделят Украине еще 250 миллионов долларов после выхода России из зерновой сделки
18 июля 2023, 17:19

Фото: iStock/Pineapple Studio

США выделяют Украине дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке.
Всего, в рамках программы по поддержке сельского хозяйства Украины, США направят Киеву 350 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по международному развитию страны. 

Выделенные средства будут использованы для хранения продукции и ее экспорта на мировые рынки. Отмечается, что фермерам также будет оказана необходимая помощь для бесперебойной работы.

В Агентстве признали, что решение России о прекращении черноморской зерновой инициативы резко сократило объемы зерна, которое Украина могла бы поставлять. 

Накануне, о прекращении зерновой сделки сообщил МИД РФ. В ведомстве уточнили, что соглашение прекратит действовать 18 июля. 

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#США
#Украина
#зерновая сделка
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Лавров и глава МИД Турции обсудили альтернативы зерновой сделке
18 июля 2023, 15:24

Фото: сайт Кремля

МИД РФ: Лавров обсудил с главой МИД Турции прекращение Россией зерновой сделки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом российского дипломатическое ведомство сообщает на своем сайте. 

В ходе переговоров, стороны обсуждали итоги сотрудничество России и Турции. По словам главы российского МИД, ООН не выполнила некоторые договоренности в рамках зернового соглашения, в связи с чем, оно было прекращено. 

Также известно, что главы ведомств обсудили поставки зерна нуждающимся странам. Министры рассматривали варианты поставок без участия Украины и Запада. 

Зерновая сделка прекратила действовать 18 июля. ​

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#Лавров
#Анкара
#зерновая сделка
#ООН
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Мишустин заявил о планах увеличить поставки истребителей пятого поколения
18 июля 2023, 15:12

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что планируется увеличить объёмы поставок истребителей пятого поколения.
Россия намерена нарастить поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ. Об этом Мишустин заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

Отмечается, что к боевым самолетам пятого поколения относятся Су-57. Истребители способны поражать воздушные, наземные и морские цели, при этом, практически неуязвимы для систем ПВО противника. 

Накануне сообщалось, что в США восхищены новым российским оружием. Речь идет об истребителях Су-57. Американское издание Military Watch отметило боевую многозадачность самолетов и бортовое оружие, которое истребители могут перевозить на борту. 

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#Мишустин
#Россия
#истребители
#Су-57
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Польский премьер Моравецкий: Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна
18 июля 2023, 14:35

Фото: iStock/delray77

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.
По его словам, открытие рынка для реализации зерновой сделки может навредить интересам польских фермеров. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в Брюсселе.

Премьер подчеркнул, что Польша может сыграть конструктивную роль в экспорте зерна, но принуждать к открытию рынка, страну никто не будет. Моравецкий заявил, что говоря о польском рынке, позиция Варшавы жестка. Он также добавил, что вырабатывать механизмы поставок украинского зерна - прерогатива Еврокомиссии и администрации Белого дома. 

Ранее МИД РФ анонсировал прекращение зерновой сделки 18 июля. В дипведомстве заявили, что Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море. 

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#Польша
#Украина
#зерновая сделка
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Песков: Удары по Одессе и Николаеву стали ответом за теракт на Крымском мосту
18 июля 2023, 14:14

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по Одессе и Николаеву стали ответом за теракт на Крымском мосту.
Спикер Кремля отметил, что ночные удары, которые были нанесены высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост. Об этом он заявил в беседе с изданием РИА Новости.

Ранее сообщалось, что киевский режим осуществил атаку на Крымский мост надводными беспилотными летательными аппаратами. В результате удара, погибли два человека, пострадала несовершеннолетняя. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом киевского режима. Он указал на то, что Крымский мост не является военным объектом и не используется в военных целях, поэтому совершенное преступление - бессмысленное. ​

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#Кремль
#Крымский мост
#удары
#возмездие
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Песков призвал учитывать риски безопасности зерновой сделки без России
18 июля 2023, 13:13

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существуют риски безопасности зерновой сделки без России, это должно учитываться. Об этом он сообщил журналистам.
По словам Пескова, в Кремле не знают, какие страны готовы брать на себя такие риски.

Напомним, под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН. Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна. Россия неоднократно выражала своё недовольство тем, что многие пункты соглашения, которые касались экспорта российских удобрений, не были выполнены. Но Россия продолжала продлевать сделку, основными бенефициарами которой выступали Турция и Китай.

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#Песков
#зерновая сделка
#Россия
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Депутат Бундестага Фрай предлагает отменить право на индивидуальное получение убежища в Европейском союзе
18 июля 2023, 12:38

Фото: iStock/macky_ch

Глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Торстен Фрай высказал мнение о том, что необходимо отменить право на подачу беженцами индивидуальных заявлений для получения убежища в ЕС.
Издание FAZ пишет, что, по мнению политика, необходимо принимать миграционные контингенты до 400 тысяч мигрантов в год, а потом распределять по всем странам, которые входят в Евросоюз.
 
Фрай утверждает, что существующие правила, по которым предоставляют убежища, «глубоко бесчеловечны» из-за того, что европейские власти привязали право на получение убежища «к условию подачи заявления на европейской земле». 

Ранее польский европарламентарий Косма Злотовский выразил мнение о том, что Россия якобы способна использовать миграцию в качестве оружия против Европейского союза.

«Не беспокоит ли Еврокомиссию то, что одним из мотивов действий России на Украине может быть провоцирование новой волны массовой нелегальной миграции в ЕС? … Отслеживает ли ЕК количество выданных Россией и Белоруссией туристических виз и объём авиаперевозок в эти страны из государств Африки и Ближнего Востока, чтобы предотвратить повторение ситуации на польско-белорусской границе?», — обратился политик к Еврокомиссии.

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#Бундестаг
#мигранты
#беженцы
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Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной
18 июля 2023, 12:36

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция европейских стран, которые не выполнили обязательства по зерновой сделке, бессовестна. Об этом он сообщил журналистам.
По мнению Пескова, РФ выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, при том, что условия этой сделки в отношении России не были реализованы.

Пресс-секретарь дополнил, что страна категорически не согласна с заявлением Блинкена.

Напомним, под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН. Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна. Россия неоднократно выражала своё недовольство тем, что многие пункты соглашения, которые касались экспорта российских удобрений, не были выполнены. Но Россия продолжала продлевать сделку, основными бенефициарами которой выступали Турция и Китай.

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#Песков
#зерновая сделка
#Россия
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Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал США и Россию к диалогу
18 июля 2023, 09:44

Фото: iStock/Sven Loeffler

Если США решат прекратить поддержку Киева, тогда Вашингтон может договориться с Москвой, и Украина потеряет часть территорий. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Президент США должен отправить в Москву послание, заявив, что страна прекращает любую дальнейшую помощь Украине — во-первых. Во-вторых, США выводят с Украины всех своих военных и сотрудников разведывательных служб», - сказал он в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Он уверен, что в таком случае союзники поступят точно также. Тогда может состояться диалог России и США, в результате которого Украина будет сохранять нейтральный статус, при этом Киев, возможно, потеряет Одессу. Макгрегор уверен, что президент Украины очень боится именно такого исхода.

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#Украина
#США
#Россия
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Подмосковье ищет медработников