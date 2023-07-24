В Подмосковье стартовал приём заявок на онлайн-голосование

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Жители Подмосковья могут с сегодняшнего дня подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. Такая форма голосования будет впервые применяться на территории региона.
«Если вы хотите воспользоваться возможностью проголосовать в электронном виде, подайте заявку на портале госуслуги с 24 июля по 4 сентября. Голосование онлайн будет доступно 8, 9 и 10 сентября с 8 до 20 часов. Сделать выбор можно будет с помощью компьютера или через мобильное устройство», – говорится в сообщении.Отозвать заявление об участии в ДЭГ можно до 23:59 4 сентября, пояснили в Мособлизбиркоме. Там предупредили, что если избиратель не успел отозвать заявление о своём участии в ДЭГ в установленный срок, то на избирательном участке отдать свой голос он уже не сможет. С подробной инструкцией о голосовании онлайн можно ознакомиться на сайте ДЭГ.
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Лора Луганская