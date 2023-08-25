В Подмосковье стартовал второй этап адресного информирования о губернаторских выборах

Фото: Мособлизбирком
В Московской области начался второй этап адресного информирования избирателей о выборах губернатора. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Во время подомового обхода члены участковых избирательных комиссий региона используют специализированный цифровой сервис ЦИК России «Мобильная УИК». Он позволяет обходчикам эффективнее проводить информационно-разъяснительную работу. В пилотном проекте «Мобильная УИК» участвуют 1378 участковых избирательных комиссий на территории 43 городских округов региона», – говорится в сообщении.
По данным Мособлизбиркома, во время первого этапа информирования избирателей члены УИК обошли более 1 600 000 адресов.
С 25 августа по 6 сентября жителей региона проинформируют о возможности проверить себя в списках избирателей. Им также передадут им приглашения на выборы, где будет указан адрес их избирательного участка. Кроме того, избиратели смогут задать любые вопросы, касающиеся выборов, и получить подробные ответы.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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По данным Мособлизбиркома, во время первого этапа информирования избирателей члены УИК обошли более 1 600 000 адресов.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
Читайте также:
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Лора Луганская