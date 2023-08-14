В Подмосковье стартовала агитация перед Единым днём голосования

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В средствах массовой информации Московской области 14 августа начался агитационный период в рамках выборов губернатора, дополнительных выборов депутата Мособлдумы и выборов депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Предвыборной агитацией являются призывы голосовать за или против кандидата, публичное выражение предпочтения кому-либо из кандидатов, за исключением обнародования результатов опроса общественного мнения, описание возможных последствий избрания того или иного кандидата, распространение сведений о кандидатах в сочетании с позитивными или негативными комментариями», – отметили в Мособлизбиркоме.Помимо этого, агитацией можно считать информацию о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональными обязанностями, деятельность, способствующую формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к конкретному кандидату.
Газета «Ежедневные новости. Подмосковья» предоставляет кандидатам бесплатную печатную площадь не менее 10% от общего объёма еженедельной печатной площади.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская