В Подмосковье трижды за неделю лоси выходили к людям

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Подмосковные охотоведы и спасатели три раза за неделю возвращали в лес лосей, вышедших к людям. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.
Сохатые забрели в Раменское, Подольск и Чехов. Лося, гулявшего по улицам Чехова, охотоведам удалось прогнать в лес без применения спецсредств. В Раменском специалисты охотнадзора вместе с сотрудниками МЧС обездвижили животное и вывезли в естественную среду обитания.
Но самая сложная ситуация сложилась в Подольске, где крупный самец зашёл на территорию школы. На помощь специалистам охотнадзора приехали сотрудники благотворительной некоммерческой ветеринарной организации. Животное обездвижили, с помощью крана поместили в грузовик и вывезли в лес.
Лоси – крупнейшие представители семейства оленевых. Гон у них длится до начала октября. Как отметили в ведомстве, в период размножения лоси становятся агрессивными и могут выходить в населённые пункты. Поэтому нужно соблюдать осторожность и не подходить к животному близко.
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Но самая сложная ситуация сложилась в Подольске, где крупный самец зашёл на территорию школы. На помощь специалистам охотнадзора приехали сотрудники благотворительной некоммерческой ветеринарной организации. Животное обездвижили, с помощью крана поместили в грузовик и вывезли в лес.
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Лора Луганская