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В Подмосковье в рамках пилотного проекта «Мобильная УИК» пройдено 1,6 млн адресов

08 сентября 2023, 20:17
Фото: Мособлизбирком

Фото: Мособлизбирком

Более 1 млн 600 тыс адресов в Московской области было пройдено во время подомового обхода в рамках пилотного проекта «Мобильная УИК». Об этом сообщили в Мособлизбиркоме, подводя итоги проекта.
В Подмосковье проходило адресное информирование граждан специально обученными членами участковых избирательных комиссий региона о выборах губернатора.

Информирование проводили в два этапа: с 7 августа по 20 августа, а также с 25 августа по 6 сентября. Жителям рассказывали о формах голосования, информационных ресурсах, сроках и порядке избирательных действий, зарегистрированных кандидатах в губернаторы, возможности проверить себя в списках избирателей. Им также вручали приглашения на выборы с адресом избирательного участка. В пилотном проекте «Мобильная УИК» участвовали 1378 участковых избирательных комиссий на территории 43 городских округов Московской области. В работе члены УИК использовали новый цифровой сервис ЦИК России.


В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.

В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.

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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#едг
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
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Организаторы выборов в Подмосковье оперативно реагировали на информацию из соцсетей
08 сентября 2023, 21:12

Фото: Мособлизбирком

Первый день голосования в Московской области прошёл спокойно, серьёзных нарушений не зафиксировали. Однако организаторы выборов откликались на информацию, появлявшуюся в соцсетях. Об этом заявила председатель подмосковного Совета по правам человека Марина Юденич.
«Например, было сообщение, что на одном из участков в городе Пушкино произошёл вброс. Наши коллеги незамедлительно выехали туда. Выяснилось, что официально заявление в избирательную комиссию по этому поводу не поступало. Тем не менее, участковая избирательная комиссия приняла решение опечатать урну, изъяв её из процесса. Дальше голосование шло в штатном режиме», – отметила Юденич.
По её словам, там же, в Пушкине, произошёл ещё один инцидент. 
«Человек пришёл на участок и представился журналистом. Аккредитации у него не было. Но важно помнить, что участие могут принимать только представители СМИ с аккредитацией именно избирательной комиссии. Все остальные могут находиться только в качестве избирателей. И этому человеку было отказано в том, чтобы он там работал», – рассказала Юденич.
По её словам, мужчина вызвал полицию, заявив, что происходят какие-то противоправные действия. Она уверена, что правоохранители разберутся с этим ЧП. 
 
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. 

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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#московская область
#подмосковье
#единый день голосования
#едг2018
#нарушения
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Политолог Козюлин допустил свержение Зеленского со стороны ВСУ
08 сентября 2023, 20:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин высказал мнение о том, что в худшем варианте развития событий президент Украины Владимир Зеленский может быть свергнут ВСУ.
Он пояснил, что в военных рядах Украины давно нарастает недовольство политикой действующего президента. Усугубить ситуацию, по мнению эксперта, могут ещё большие потери армии и дальнейшие успехи российских войск.

«Популярность Зеленского падает, недовольство в ВСУ растёт. К нему накопилось достаточно претензий, коррупция, популизм, который он иногда ставит выше боевых, экономических или социальных задач. Поэтому при плохом сценарии свержение может случиться», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Козюлин.

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#коррупция
#всу
#зеленский
#украина
#президент
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Омбудсмен Фаевская: на участках позаботились об избирателях с инвалидностью
08 сентября 2023, 20:55

Фото: Мособлизбирком

19 избирательных участков в Подмосковье специально оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она рассказала, как было организовано голосование в первый день выборов.
«Уделено особое внимание доступности для маломобильных групп населения, чтобы избирательные участки, где они голосуют, не размещались на втором этаже, и люди с ограниченными возможностями могли свободно реализовать своё избирательное право. Всего у нас было 19 таких участков. Никаких нарушений не выявлено. Все помещения оборудовали пандусами. Помощь тем, кто хотел проголосовать в электронном виде, тоже оказывали», – рассказала Фаевская
Кроме того, по её словам, работал телефон горячей линии. На него поступило порядка 10 звонков.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан России: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать на горячей линии 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00. Они помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.
 
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. 

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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#ирина фаевская
#инвалиды
#единый день голосования
#едг
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В Подмосковье после первого дня голосования закрылись все избирательные участки
08 сентября 2023, 20:46

Фото: Мособлизбирком

В Московской области завершился первый день голосования на выборах. В 20 часов закрылись все избирательные участки, сообщили в Мособлизбиркоме.
В Подмосковье с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.  

На выборы губернатора региона избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва от партии  «Единая Россия», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии «Справедливая Россия – За правду».  

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек, в том числе сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.  

В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.  

935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.  

Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям. 

В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#московская область
#подмосковье
#единый день голосования
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НАТО осудила выборы в новых регионах России, назвав их нелегитимными
08 сентября 2023, 20:46

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Официальный представитель альянса Дилан Уайт заявил, что НАТО осуждает выборы в новых регионах России, по мнению альянса, это «нарушение международного права». Об этом Уайт написал в социальной сети X.
Сообщается, что несмотря на то, что эти новые регионы вошли в состав РФ по результатам референдумов и в рамках признанного ООН принципа права на самоопределение, Североатлантический альянс не признает легитимность российских выборов.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму.

Напомним,  глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований. Глава ЦИК отметила, что нет ни одного отказа в регистрации. Памфилова добавила, что только 2 человека утратили свой статус выдвинутых кандидатов.

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#оон
#киев
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Украина не согласна с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки
08 сентября 2023, 20:29

Фото: iStock/Orientaly

Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что Украина не готова снизить санкционное давление на РФ ради возобновления зерновой сделки. Об это Николенко написал в социальной сети.
Николенко подчеркнул, что по мнению киевских властей, мировое сообщество не должно «предлагать уступки», для побуждения Москвы к выполнению обязательств. Представитель украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Украина готова продолжать экспортировать зерно на мировые рынки.

Напомним, ранее ООН выразила готовность пойти на поставленные российской стороной условия для возобновления зерновой сделки. ООН выдвинула предложение РФ выйти на соглашение на основе страхования российских судов, разрешения швартоваться в Европе, переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT и возврата замороженных в Евросоюзе российских активов.

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Политолог Светов: На G20 интересы РФ и Китая обязательно будут представлены
08 сентября 2023, 19:55

Фото: istockphoto.com/AlexLMX

Политолог Юрий Светов заявил, что на саммите G20 интересы России и Китая будут представлены и без присутствия лидеров стран.
«Интересы России и Китая непременно будут представлены на данном мероприятии. Традиционно позицию Москвы будет отстаивать глава МИД РФ Сергей Лавров. Вместе со своим китайским коллегой премьером Ли Цян он постарается заблокировать любые решения, которые будут иметь антироссийский характер», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в индийский Нью-Дели для участия в саммите G20. Так, самолёт Лаврова приземлился в аэропорту индийской столицы. Он будет возглавлять российскую делегацию на «большой двадцатки» по поручению российского лидера Владимира Путина.

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#политика
#страны
#россия
#китай
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Существенных нарушений в первый день голосования в Подмосковье не выявлено
08 сентября 2023, 19:54

Фото: Мособлизбирком

Наблюдатели не выявили существенных нарушений в первый день голосования в Подмосковье. Об этом заявила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева подводя итоги дня.
«Наблюдатели сегодня вышли на сто процентов избирательных участков. Их в Подмосковье 3940. Существенных нарушений не выявлено», – сказала Дмитриева
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.

В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.  

935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.

Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.   В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.

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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#наблюдатели
#единый день голосования
#едг
#московская область
#подмосковье
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Депутат Мособлдумы Рожнов оценил явку в первый день голосования
08 сентября 2023, 19:45

Фото: Мособлизбирком

Явку избирателей на участки в Подмосковье можно назвать достаточно высокой для первого дня голосования. Такое мнение высказал зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.
«У нас высокая явка для первого из трёх дней голосования. Процесс идёт активно. Для обеспечения прозрачности и легитимности выборов задействованы все партии и все общественные силы. Наша задача – чтобы всё прошло без эксцессов», – сказал депутат.  
Отдельно Рожнов отметил важную роль наблюдателей в обеспечении прозрачности и открытости народного волеизъявления. 

В Московской области в этом году проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
 
Для удобства жителей голосование в регионе проводится три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – впервые с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке.

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#мособлизбирком
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