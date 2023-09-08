В Подмосковье в рамках пилотного проекта «Мобильная УИК» пройдено 1,6 млн адресов

Фото: Мособлизбирком
Более 1 млн 600 тыс адресов в Московской области было пройдено во время подомового обхода в рамках пилотного проекта «Мобильная УИК». Об этом сообщили в Мособлизбиркоме, подводя итоги проекта.
В Подмосковье проходило адресное информирование граждан специально обученными членами участковых избирательных комиссий региона о выборах губернатора.
Информирование проводили в два этапа: с 7 августа по 20 августа, а также с 25 августа по 6 сентября. Жителям рассказывали о формах голосования, информационных ресурсах, сроках и порядке избирательных действий, зарегистрированных кандидатах в губернаторы, возможности проверить себя в списках избирателей. Им также вручали приглашения на выборы с адресом избирательного участка. В пилотном проекте «Мобильная УИК» участвовали 1378 участковых избирательных комиссий на территории 43 городских округов Московской области. В работе члены УИК использовали новый цифровой сервис ЦИК России.
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.
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Информирование проводили в два этапа: с 7 августа по 20 августа, а также с 25 августа по 6 сентября. Жителям рассказывали о формах голосования, информационных ресурсах, сроках и порядке избирательных действий, зарегистрированных кандидатах в губернаторы, возможности проверить себя в списках избирателей. Им также вручали приглашения на выборы с адресом избирательного участка. В пилотном проекте «Мобильная УИК» участвовали 1378 участковых избирательных комиссий на территории 43 городских округов Московской области. В работе члены УИК использовали новый цифровой сервис ЦИК России.
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.
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Лора Луганская