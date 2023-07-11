В Московской области ввели в эксплуатацию 31 здание

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
На минувшей неделе министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 10 таунхаусов, 1 многоквартирного жилого дома и 20 нежилых объектов на территории Подмосковья.
Среди нежилых объектов недвижимости, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию можно выделить: технический центр по обслуживанию легковых автомобилей в Подольске, учебно-тренировочный комплекс в Люберцах, производственное здание в городском округе Пушкинский, магазин в Рузском городском округе, здание мастерских по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в Раменском округе, производственный цех в Чехове и другие объекты нежилой недвижимости.
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Алиса Сергиенко