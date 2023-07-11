В Московской области ввели в эксплуатацию 31 здание

Украине придется договариваться с Россией, основываясь на тех успехах, которые ВСУ смогут достичь до конца 2023 года. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел, выступая в Вильнюсе в рамках саммита НАТО, передает агентство ЧТК.