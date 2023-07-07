В Подмосковье зарегистрировали еще троих кандидатов на пост губернатора

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«4 июля этого года решением избиркома Московской области первым кандидатом на должность губернатора Московской области был зарегистрирован Андрей Воробьев. Он был выдвинут московским региональным отделением всероссийской партии «Единая Россия». В избирательную комиссию Воробьев предоставил 94 листа поддержки от муниципальных депутатов. Его выдвижение поддержали 55 советов депутатов городских округов Московской области», - отметил Леонов.
«Они уже прошли муниципальные фильтры. Надеюсь, жители Московской области сделают свой выбор», - подытожил Леонов.
Отметим, что избирательная комиссия Московской области приняла решения зарегистрировать кандидатов на пост Губернатора Московской области. В их число вошли Кирилл Жигарев (представил 94 подписи, собранные в 46 муниципальных образованиях региона), Александр Наумов (представил 94 подписи, собранные в 45 муниципальных образованиях региона), Анатолий Никитин (представил 94 подписи, собранные в 47 муниципальных образованиях региона).
Напомним, в этом году голосование продлится три дня – с 8 по 10 сентября. Проголосовать можно будет на участке и дистанционно. Для того, чтобы отдать свой голос, используя ДЭГ, нужно иметь действующую запись на Госуслугах и помнить пароль от нее. В необходимый срок гражданин должен зарегистрироваться на ДЭГ через портал госуслуги, а затем, в период с 8 по 10 сентября зайти на госуслуги и проголосовать.
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