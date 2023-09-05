В Подмосковье зарегистрированы более 305,5 тыс избирателей с инвалидностью

Фото: Мособлизбирком
В Московской области зарегистрированы 305 609 избирателей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, представители которого приняли участие в заседании Рабочей группы ЦИК России по реализации избирательных прав граждан с инвалидностью.
Первое такое заседание провели в 2009 году. За это время была проделана большая работа по повышению доступности голосования для людей с дополнительными потребностями. В 2023 году к Единому дню голосования значительно выросло количество участков, полностью оборудованных для голосования маломобильных граждан.
Сейчас в Московской области большинство помещений для голосования расположено на первых этажах зданий. На информационных стендах размещены материалы с увеличенным шрифтом. Участки оснащены трафаретами для самостоятельного заполнения слабовидящими избирательных бюллетеней. По запросу предоставляются услуги сурдоперевода. Избирателям с инвалидностью помогают волонтёры.
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Сейчас в Московской области большинство помещений для голосования расположено на первых этажах зданий. На информационных стендах размещены материалы с увеличенным шрифтом. Участки оснащены трафаретами для самостоятельного заполнения слабовидящими избирательных бюллетеней. По запросу предоставляются услуги сурдоперевода. Избирателям с инвалидностью помогают волонтёры.
«Остаётся провести адресные проверки доступности избирательных участков и наличия специального оснащения в местах компактного проживания инвалидов по зрению. Проверки проводят рабочие группы по обеспечению прав инвалидов по зрению, созданные при территориальных избиркомах. Я вошла в состав такой рабочей группы в Красногорском избиркоме», – сказала исполняющая обязанности председателя ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Мтвариса Датикашвили.Она отметила, что специфические вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов по зрению уже давно хорошо проработаны в Московской области.
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Лора Луганская