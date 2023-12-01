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В подмосковных парках в первый день зимы включили праздничное освещение

01 декабря 2023, 14:10
Фото: Минблаго МО

Фото: Минблаго МО

В парках Московской области в преддверии новогодних праздников зажгли праздничное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«Министерство всё больше уделяет внимание праздничной атмосфере в парках в зимний период. Сейчас посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, тёплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение. Это позволяет создать у каждого гостя праздничное настроение в преддверии Нового года», – отметил министр Михаил Хайкин.
По данным министерства, в подмосковных парках установили 112 украшенных новогодних ёлок и 853 световых фигур. Посетителей встречают новогодняя иллюминация, тематические фотозоны и ярмарки.


Для удобного перемещения по парку в вечернее время обустроена подсветка 95 км дорожек.

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Лавров рассказал об отношении Зеленского к жителям освобожденных территорий
Лавров: Зеленский не считает людьми жителей освобожденных территорий
01 декабря 2023, 14:48

Фото: РИА Новости /

Президент Украины Владимир Зеленский за людей не считает жителей освобожденных территорий и не скрывает этого. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщают РИА Новости.

Лавров рассказал, как в интервью украинский президент на вопрос об отношении к населению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей задал ответный вопрос.

«А вы их людьми называете?» — спросил у интервьюера Зеленский.
Глава МИД объяснил, что украинский лидер пропагандирует западные ценности: «нацизм и фашизм», — заключил он.

Кроме того, дипломат заявил, что Киев не хочет начинать переговоры с Москвой. 

«До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу», — рассказал министр иностранных дел РФ.
Ранее Лавров объяснил, почему Блинкен и Боррель рано покинули СМИД ОБСЕ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#владимир зеленский
#киев
#переговоры
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США намерены «улучшить» киберуправление в Косове
01 декабря 2023, 14:46

Фото: istockphoto.com/BrilliantEye

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать программу, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам.
В рамках этого проекта планируется создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепить критическую инфраструктуру и госорганы непризнанного Косова.

«АМР США принимает проектные предложения по защите и улучшению сферы киберуправления в Косове, а также наращиванию потенциала ответственных государственных учреждений и целевой критически важной инфраструктуры для повышения устойчивости к кибератакам», — приводит RT текст соответствующего документа.

На реализацию программы планируется потратить $15 млн. Осуществить проект намереваются в течение пяти лет.

В то же время в отношении России американцы планируют проводить санкционную политику и далее. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт выразил мнение, что антироссийские санкции Запада необходимо будет сохранить на долгие годы. Financial Times пишет, что, по его словам, США намерены сократить доходы России от нефти и газ в два раза.

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#политика
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В Германии раскрыли, что станет с Европой при вооруженном конфликте с Россией
The Times: Европу может «смыть» при вооруженном конфликте с Россией
01 декабря 2023, 14:24

Фото: iStock/ffikretow

В случае конфликта с Россией Европа рискует быть «смытой», подобно тому, как Священная Римская империя была разрушена Наполеоном. Такое заявление сделал профессор военной истории Потсдамского университета Зёнке Нейтцель. Его слова передает The Times.
В рамках конференции высокого уровня по обороне, состоявшейся в Берлине, ряд немецких генералов высказали мнение, что НАТО, вероятно, не сможет выиграть «первую битву» в случае агрессии России на Востоке Европы, так как не сможет оперативно переправить достаточное количество войск и техники.

По его словам, европейская логистика является «кошмаром», подчеркнув, что Германии потребуется не менее 15 лет, чтобы подготовиться к войне.

«Совершенно ясно: если наши вооруженные силы собираются воевать, они погибнут без беспилотников, без противовоздушной обороны, без достаточного снабжения», – уверен Нейтцель.

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Zeit: На саммите G20 Зеленский был раздражён, а Путин уверен в себе
01 декабря 2023, 14:11

Фото: kremlin.ru

В поведении российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского видна крайне заметная разница, на это обратило внимание немецкое издание Die Zeit.
«C одной стороны, раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20», - прокомментировал ситуацию автор статьи.

Журналист отметил, что для подобной разницы есть вполне объяснимые основания.

Во-первых, Вооруженные силы Украины одерживают неоспоримую победу на полях специальной военной операции. С этим тезисом всё чаще соглашаются и западные лидеры.

Во-вторых, прогнозы США и Евросоюза о скором крахе российской экономики не только не сбылись, но и обернулись с точностью да наоборот. Пострадавшая от спонсирования Украины экономика западных стран заметно проигрывает укрепившейся российской.

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В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против России
01 декабря 2023, 13:43

Фото: iStock/stormwatch153

На парламентских выборах в Нидерландах победила «Партия свободы» (PVV), выступающая за отмену антироссийских санкций, об этом свидетельствуют обнародованные результаты выборов.
В нидерландских выборах, состоявшихся 22 ноября, приняли участие 26 политических партий. 

Победу одержала «Партия свободы», лидером которой является Герт Вилдерс. Депутаты от PVV получили 37 мест в парламенте, став крупнейшей партией в Палате представителей Нидерландов.

Вилдерс неоднократно высказывался против политики Европейского союза, проводимой в отношении Украины. Политик выступает за прекращение поставок оружие Вооруженным силам Украины, а также за отмену введённых против России санкций.

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#оружие
#депутаты
#партия
#нидерланды
#выборы
#санкции
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Зеленский свалил на украинцев вину за свое желание остаться у власти
Зеленский: большинство украинцев выступает против выборов в нынешних условиях
01 декабря 2023, 13:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский переложил вину за нежелание проводить выборы на украинцев. Об этом говорится в его интервью для Associated Press.
Со слов Зеленского, он готов провести в стране выборы, однако граждане Украины этого не хотят, по причине того, что они не имеют смысла. Украинский лидер отметил, что не может себе представить, что покинет эту должность, во время действия конфликта.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства. Медведев также отметил, что в конечном итоге Зеленский потеряет Украину, так же, как и Украина такого президента.

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#рф
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«Боятся»: Лавров объяснил, почему Блинкен и Боррель рано покинули СМИД ОБСЕ
Лавров: Блинкен и Боррель рано покинули СМИД ОБСЕ из страха разговаривать
01 декабря 2023, 12:55

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь Энтони Блинке и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рано уехали со СМИД ОБСЕ, потому что боятся разговаривать.
«Ну они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках», - прокомментировал ситуацию Лавров на пресс-конференции по итогам заседания. 

Напомним, Северная Македония пригласила Россию на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Встреча состоялась в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. 

При этом, в ходе саммита Лавров заявил, что Молдавия стала следующей жертвой Запада в гибридной войне против России. Так он отреагировал на решение Кишинёва присоединиться к санкциям ЕС.

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#сша
#евросоюз
#саммит
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Iltalehti: Закрытие границ не позволяет живущим в России финнам посетить родину
01 декабря 2023, 12:45

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Гражданам Финляндии, которые живут в России, стало значительно сложнее ездить на родину. Это произошло после закрытия финско-российской границы.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области живет довольно много финнов, сообщает издание Iltalehti. Многие из них проживают в России, а работают в Финляндии, как, например, Ян Хави, который является совладельцем транспортной компании в финском городе Котка. Путь от Санкт-Петербурга до Котки составляет около 200 километров.

Обычно с понедельника по пятницу Ян находился по работе в Финляндии, где спал в трейлере. Там у него нет постоянного адреса. На выходные он возвращался в Санкт-Петербург, где живет уже семь лет вместе с семьей. Но теперь попасть в Финляндию можно только через Эстонию, а эта прибалтийская страна не разрешает въезд машинам с российскими номерами.

«Нас-то не наказывайте», — обратился Ян Хави к финскому правительству.

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#граница
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Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу
Порошенко заявил, что его не пустили в командировку по приказу Зеленского
01 декабря 2023, 12:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Об этом Порошенко написал в своем телеграм-канале.
По словам Порошенко, у него было запланировано  участие в саммите Международного демократического союза (IDU) в Вашингтоне. На этом саммите бывший украинский президент хотел провести ряд встреч с членами партий Конгресса США для того, чтобы усилить американскую финансовую и военную помощь Киеву.

При этом в Варшаве Порошенко собирался договориться о разблокировании границы польскими перевозчиками. Он также отметил, что для офиса нынешнего президента Украины Владимира Зеленского боевые действия «закончились» и на данный момент его команда занимается выборами.

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