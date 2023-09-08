В подмосковных СИЗО проголосовали более 1,8 тыс человек

Фото: Мособлизбирком
На 12 специальных избирательных участках в местах принудительного содержания в Подмосковье на выборах проголосовал 1861 человек. Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.
«Общественным наблюдением были охвачены все 12 специальных избирательных участков. Всего там работали 17 общественных наблюдателей. У нас сегодня проголосовало 1861 человек. Проголосовали и 128 жителей других регионов, где в этот день также проходили выборы высших должностных лиц. Это очень приятно, когда ещё и общественные контролёры партий тоже присутствуют в этих местах, показывая открытость и гласность всех процессов», – сказал Леонов.Он подчеркнул, что в этом электоральном цикле Московская область вместе с Москвой участвуют в эксперименте: подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых не вступило в силу решение суда, обладают активным избирательным правом. Им дано право проголосовать. Если они находятся в подмосковных учреждении, но являются жителями регионов, где сегодня проходили выборы, они имеют право проголосовать на территории специального избирательного участка на территории СИЗО.
Леонов уверен, что эксперимент пройдет удачно, и в следующий электоральный цикл уже все субъекты Федерации будут предоставлять такое право жителям региона, которые оказались в местах принудительного содержания на день голосования.
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