В подмосковной УИК впервые применили оперативную связь с Мособлизбиркомом

Фото: Мособлизбирком
Одна из участковых комиссий Подмосковья впервые воспользовалась возможностью оперативно выйти на прямую связь с Мособлизбиркомом. Состоялось первое такое включение Мособлизбиркома, ТИК города Пушкино и УИК № 2425.
Темой разговора стала выработка чётких действий по проверке предполагаемого вброса бюллетеней на избирательном участке, говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Видеосъемку предполагаемого нарушения сделал неаккредитованный представитель СМИ. Решением УИК стационарный ящик был опечатан, голосование проводится в другой ящик. Решение о признании или не признании бюллетеней недействительными может быть принято при подведении итогов голосования.
В этом году впервые в Московской области все избирательные участки оснащены веб-камерами для оперативной связи избирательной комиссии региона с УИК и совместного решения спорных вопросов.
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Видеосъемку предполагаемого нарушения сделал неаккредитованный представитель СМИ. Решением УИК стационарный ящик был опечатан, голосование проводится в другой ящик. Решение о признании или не признании бюллетеней недействительными может быть принято при подведении итогов голосования.
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Лора Луганская