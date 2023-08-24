В подмосковном Комлесхозе назвали уходящий летний грибной сезон малоурожайным

Фото: Комлесхоз МО
Летний сезон сбора грибов в Подмосковье в этом году оказался малоурожайным. Такую оценку дали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В разных районах области пока встречаются лисички, маслята, реже подосиновики и белые, но в основном червивые. Поэтому опытные грибники уже готовятся к осеннему сезону», – сказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба.Зампред напомнил, что нельзя собирать грибы рядом с автомагистралями, так как в них накапливается много тяжёлых металлов. Остерегаться необходимо и грибов-двойников, которые копируют съедобные грибы, но могут быть ядовитыми.
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Лора Луганская