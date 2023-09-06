В подмосковном Центре наблюдения за голосованием проверили каналы связи с Мособлизбиркомом

Фото: Мособлизбирком
В Центре мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в Московской области состоялось тестовое подключение и проверка каналов связи с Мособлизбиркомом и участковыми избирательными комиссиями Подмосковья. Тем самым кампания по выборам губернатора региона вышла на заключительную стадию.
Центр был создан по инициативе Общественной палаты Московской области к Единому дню голосования. Цели работы этого медиацентра – мониторинг ситуации в дни голосования во всех муниципалитетах, реагирование на жалобы и информацию о нарушениях. Всё это позволит решать возникающие проблемы, уточнять информацию, отвечать на подтвердившиеся нарушения, а значит, обеспечит главное – легитимность результатов всей кампании», – говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.В помещении медиацентра, расположенного в Одинцове, установлены 30 рабочих мест для общественных наблюдателей, представителей кандидатов и СМИ. У них будет возможность подключения к видеокамерам на конкретных избирательных участках. Как говорится в сообщении, тестирование каналов связи прошло в штатном режиме. Избирательная система Московской области готова к работе в дни голосования.
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке.
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Лора Луганская