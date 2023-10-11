В Подольске пациентке удалили две опухоли весом 12 кг

Фото: Минздрав МО
Врачи Подольской областной клинической больницы удалили пациентке две опухоли общим весом 12 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи Подольской областной клинической больницы удалили пациентке две опухоли общим весом 12 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 54-летняя пациентка с двумя опухолями в брюшной полости. Ранее она проходила хирургическое лечение и химиотерапию в одной из подмосковных больниц, но результатов лечение не принесло. С учётом быстрого роста опухолевого конгломерата было решено проводить операцию.
Сложность работы хирургов заключалась в том, что опухоль сдавливала внутренние органы и прорастала в крупные сосуды. В результате были удалены две опухоли общим весом 12 кг. Операция длилась четыре часа, кровопотеря составила 2,5 л.
Пациентку перевели в реанимацию и в течение пяти суток продолжали борьбу за её жизнь. На 14-е сутки женщина была выписана. По результатам гистологического заключения её направили к онкологу.
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В стационар поступила 54-летняя пациентка с двумя опухолями в брюшной полости. Ранее она проходила хирургическое лечение и химиотерапию в одной из подмосковных больниц, но результатов лечение не принесло. С учётом быстрого роста опухолевого конгломерата было решено проводить операцию.
Пациентку перевели в реанимацию и в течение пяти суток продолжали борьбу за её жизнь. На 14-е сутки женщина была выписана. По результатам гистологического заключения её направили к онкологу.
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Лора Луганская