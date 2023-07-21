В Польше депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины

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В ходе обсуждения зерна с Украины в эфире телеканала Polsat произошла матерная перепалка между польскими депутатами Дариушем Климчаком и Янушем Ковальским. Ведущая была вынуждена встать между ними, чтобы разрядить обстановку.
Ковальский является представителем объединения «Суверенная Польша», союзника правящей партии Польши «Право и справедливость». Он обвинил депутата оппозиционной «Польской народной партии» Климчака в желании либерализовать торговлю с Украиной.
Когда Климчак отверг обвинения, Ковальский напомнил, как в 2014 году правящая коалиция, куда входила «Польская народная партия», отменила таможенные пошлины для Украины, тем самым проигнорировав польские интересы.
Ковальский также ответил на вопрос телеведущей, как следует поступить с украинским продовольствием. Депутат призвал не открывать для него польский рынок, однако Климчак заявил, что правящая партия уже дала на это свое согласие.
«Я бы хотел, чтобы вы хоть раз были верны Польше», — парировал представитель «Суверенной Польши», на что Климчак выразился нецензурно и призвал оппонента не врать. Он обвинил Ковальского в увлечении «трансвеститами из Нидерландов» вместо сельского хозяйства Польши.
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Когда Климчак отверг обвинения, Ковальский напомнил, как в 2014 году правящая коалиция, куда входила «Польская народная партия», отменила таможенные пошлины для Украины, тем самым проигнорировав польские интересы.
«Я бы хотел, чтобы вы хоть раз были верны Польше», — парировал представитель «Суверенной Польши», на что Климчак выразился нецензурно и призвал оппонента не врать. Он обвинил Ковальского в увлечении «трансвеститами из Нидерландов» вместо сельского хозяйства Польши.
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Диана Аванесян