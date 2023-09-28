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Польша выйдет из Евросоюза, если в стране не сменится власть, написал лидер польской оппозиции Дональд Туск на своей странице в X.
«Пятнадцатого октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза», - прокомментировал ситуацию Туск.
Речь идет о правящей партии Польши «Право и справедливость» (PIS). Она лидирует в рейтинге партий, однако, не способна завоевать больше половины депутатских портфелей.
Ранее польский обозреватель Петр Панасюк заявил, что Киев в случае поражения Украины выдвинет обвинения в адрес Польши. Журналист отметил, что западная и украинская элиты уже определили виновника всех катастроф на территории Украины, и им станут вовсе не политики из США, Украины или Германии.
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