В Польше испугались гражданской войны

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Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о возможности гражданской войны в связи с предстоящими парламентскими выборами в стране.
Парламентские выборы в Польше запланированы на 15 октября. Основной конкурент правящей партии PiS, которая удерживает лидирующие позиции с 2015 года, представляет «Гражданская коалиция», возглавляемая бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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