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Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что принятия Украины в состав ЕС приведёт к отрицательным последствиям для самого Евросоюза. Об этом он написал в соцсети X.
«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намека на дискуссии на эту тему», — говорится в публикации.
Важеха добавил, что если Украины присоединиться к ЕС, полянам придётся платить гигантские суммы из-за "абсурдной климатической политики" и терять средства на фоне прямой конкуренции с Киевом.
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