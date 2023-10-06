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В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине

Журналист Важеха: Принятие Украины в ЕС станет самоубийством для Европы
06 октября 2023, 05:23
Фото: iStock/ValtimorN

Фото: iStock/ValtimorN

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что принятия Украины в состав ЕС приведёт к отрицательным последствиям для самого Евросоюза. Об этом он написал в соцсети X.

«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намека на дискуссии на эту тему», — говорится в публикации.

Важеха добавил, что если Украины присоединиться к ЕС, полянам придётся платить гигантские суммы из-за "абсурдной климатической политики" и терять средства на фоне прямой конкуренции с Киевом.

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#ес
#украина
#польша
#евросоюз
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Филиппо: Избрание Трампа спикером палаты ударит по Зеленскому
06 октября 2023, 04:11

Глава французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что если Дональд Трамп займет место спикера палаты представителей, то такое событие станет для Украины огромным ударом, в том числе и для президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети X.
«В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!», — говорится в публикации.

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#трамп
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Испания не стала запрещать въезд российских автомобилей
Посол РФ Клименко: Испания не стала запрещать въезд автомобилей из России
06 октября 2023, 03:55

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Испания не ввела запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Испании Юрий Клименко в беседе с «Известиями».
«По нашей информации, Испания на данный момент не приняла решение о запрете на въезд на свою территорию автотранспортных средств с российскими номерами», — подчеркнул Клименко.
Он также выразил надежду, что страна не будет вводить «эту абсолютно абсурдную и необоснованную меру» в будущем.

Кроме того, в сентябре власти Испании заявили, что не будут конфисковывать имущество российских граждан, прибывающих в Евросоюз рейсами, не вылетающими из России.

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#евросоюз
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В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины
Юлиан Репке: Шольц приближает поражение Украины
06 октября 2023, 03:24

Фото: сайт Кремля

Журналист Юлиан Репке заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц приближает поражение Киева, отправляя ему системы ПВО. Об этом он написал в соцсети X.
«Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии влечет за собой ее поражение в долгосрочной перспективе», — говорится в публикации.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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Производитель «Вязанки» поставит в Китай продукты из растительного белка
06 октября 2023, 03:07

Крупный российский производитель мясных продуктов компания «Аби» (торговые марки «Стародворье», «Горячая штучка» и «Вязанка») будет экспортировать продукты из растительного белка в Китай. В настоящее время готовятся документы для первой поставки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Сейчас компания оформляет документы для первой поставки в Китай. Будем поставлять замороженные полностью готовые продукты на основе растительного белка, а также замороженную десертную выпечку», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что компания приступила к производству продукции из растительного белка в 2022 году. В октябре была представлена линейка под брендом Foodgital, а с 2023 года стартовали продажи.

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Оппозиционер Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из Евросоюза
06 октября 2023, 02:49

Фото: iStock/macky_ch

Лидер польской оппозиции, бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что председатель правящей партии PiS Ярослав Качиньский планирует выход страны из Евросоюза (ЕС).
«У меня есть все больше сигналов, и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза», — заявил политик в ходе встречи с избирателями в четверг, 5 октября.

Туск добавил, что если Польша все же запустит процесс выхода страны из Евросоюза, то это будет «в сто раз хуже, чем для Британии».

При этом около 80% поляков устраивает членство в ЕС, так как для них открыты все границы, при этом Евросоюза шла «река денег».

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#польша
#ес
#евросоюз
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В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен
Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий
06 октября 2023, 02:21

Фото: eeas.europa.eu

Председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен вступили в несогласие по поводу Украины и борьбы за власть в Европейском Союзе, сообщает Spiegel.
В материале указывается, что в интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковала внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Отмечается, что Еврокомиссия была оскорблена и недовольна заявлениями о возможном вступлении Украины в ЕС.

Ранее Шарль Мишель сообщил немецким журналистам, что Украина, при выполнении всех необходимых условий, может присоединиться к Европейскому Союзу к 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении своих полномочий в области внешней политики. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения.

В статье также отмечается, что сам Шарль Мишель предлагает Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году, что, по мнению некоторых, также является превышением полномочий.

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#украина
#интервью
#ес
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Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей
06 октября 2023, 01:11

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о готовности занять на какое-то время пост спикера Палаты представителей Конгресса, пока республиканцы не предложили другую кандидатуру.
«Республиканцы спросили меня, мог бы я рассмотреть вариант занять место спикера Палаты представителей, пока они не найдут долгосрочную кандидатуру. Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

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#сша
#сми
#трамп
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МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху
06 октября 2023, 00:35

Фото: iStock/Wirestock

В МИД Армении выразили разочарование заявлениями делегации ООН по итогам визита в Нагорный Карабах. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.
Отмечается, что Ереван с разочарованием и крайней озабоченностью воспринял информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах.

«Министр иностранных дел Армении поднял эту проблему в ходе состоявшейся 2 октября в МИДе встречи с главами дипломатических миссий и представителями международных организаций, аккредитованных в Армении», — говорится в заявлении.

В ведомстве считают, что визит делегации международной организации в Карабах не является межведомственной миссией по сбору фактов. Кроме того, он не оправдал ожиданий армянской стороны и международного сообщества, подчеркнули в МИД Армении.

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#нагорный карабах
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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО: над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
05 октября 2023, 23:01

Фото: iStock/aapsky

Минобороны РФ в четверг, 5 октября, сообщило, что российские системы ПВО успешно пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа самолета на объекты, расположенные на территории Российской Федерации.
Как подчеркнули в ведомстве, украинский БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО в небе над Белгородской областью около 22:00 по московскому времени.

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