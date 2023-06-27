В Польше назвали негативным сигналом вывод «Вагнера» в Белоруссию





Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вывод бойцов «Вагнера» в Белоруссию является очень негативным сигналом. Об этом пишет издание РИА Новости.По словам польского президента, релокация бойцов группы компании и перемещение их лидера в Белоруссию, является негативным сигналом для Варшавы. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.Ранее «Радио 1» сообщало, что премьер Польши прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер» в России. Он заявил, что произошедшие события подтверждают необходимость выстраивания заграждения на границе с Белоруссией.