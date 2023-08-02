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В Польше назвали условие для нормализации отношений с Украиной

Польша ждет от Украины уважения к своим интересам
02 августа 2023, 20:43

Фото: iStock/Ruma Aktar

Варшава ожидает от Киева уважения своих интересов, заявили в польском МИД по итогам встречи с украинским послом.
«Польская сторона хочет хороших отношений с Украиной. Они должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В том числе, Польша надеется на понимание ее позиции в рамках сельскохозяйственного сектора. Также в польском МИД призвали Украину избегать высказываний и поступков, которые могут навредить «хорошим отношениям».


Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Польше недовольны огромными расходами на Украину.

«Полякам очень не нравится украинское зерно, расходы на украинских беженцев, они имеют много претензий к Киеву», - подметил Песков.

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#польша
#украина
#мид
#посол
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Песков: Россия и многие другие страны мира не хотят жить по правилам Запада
02 августа 2023, 21:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что Запад не желает придерживаться международного права.

«Происходит поэтому такая ломка, нужно нам больше тяготеть к международному праву. Здесь все, что делаем мы, полностью зиждется на международном праве», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, ранее Песков заявил, что Западные СМИ живут в состоянии военной пропаганды, от которой уже начали уставать читатели. По его словам, «самые уважаемые СМИ» получают «указиловки» от западных служб, которые, зачастую, несут в себе ложную информацию.

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#запад
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Политолог Баширов озвучил возможные темы будущих переговоров Путина и Эрдогана
Политолог Баширов: «Точно будет задет сирийский кейс»
02 августа 2023, 21:06

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Политолог Марат Баширов предположил, что во время будущих переговоров президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом будут обсуждаться вопросы безопасности, а также сирийский кейс.
«Это и вопросы региональной безопасности, это и вопросы, связанные с энергетикой, в частности, газовый хаб, это и вопросы, которые связаны с результатами вояжа господина Эрдогана по Ближнему Востоку. Точно будет задет сирийский кейс, потому что там идет обострение», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Баширов.

Он подчеркнул, что в вопросах зерновой сделки позиция России останется однозначной: инициатива не будет возобновлена, пока не будут выполнены все условия России.

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#россия
#турция
#президент
#политика
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Олег Соскин назвал Зеленского «наивным пацаном»
Соскин назвал Зеленского «наивным пацаном», после его очередного обещания победить Россию
02 августа 2023, 21:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский лидер Владимир Зеленский нетрезво оценивает ситуацию, когда говорит о победе над Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Вот это классическая речь Зеленского: Россию можно и нужно победить. А что ж ты тогда полтора года не можешь этого сделать? Ты наивный пацан, обманщик или просто клоун», - прокомментировал ситуацию Соскин.  

Украина стремительно теряет союзников в результате провального контрнаступления, Россия же успешно налаживает отношения с Африкой и другими странами, отметил Соскин.  

По его мнению, единственный разумный выход для Зеленского – это отмена военного положения на Украине и мирные переговоры с Россией.

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#владимир зеленский
#россия
#украина
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Песков: Западные СМИ получают «указиловки» от своих спецслужб
Песков: Западные СМИ живут в состоянии военной цензуры
02 августа 2023, 20:55

Фото: kremlin.ru

Западные СМИ живут в состоянии военной пропаганды, от которой уже начали уставать читатели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время выступления в мастерской «Сенеж».
«Там очень много серьезных СМИ, очень много талантливых журналистов, умных, профессиональных. Но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, о которой мы с вами уже говорили, они живут в состоянии абсолютной военной цензуры», - прокомментировал ситуацию Песков.  

По его словам, «самые уважаемые СМИ» получают «указиловки» от западных служб, которые, зачастую, несут в себе ложную информацию.  

При этом, отметил Песков, западные читатели начали уставать от перманентной антироссийской пропаганды.

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#дмитрий песков
#сми
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В Подмосковье обсудили проведение ЕДГ в местах лишения свободы и принудительного лечения
02 августа 2023, 20:39

Фото: Александра Терец

В Доме правительства Московской области состоялся круглый стол по организации общественного контроля в Единый день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Подмосковья, выступившей организатором дискуссии.
«Общественная палата встречается с представителями ведущих институтов гражданского общества в преддверии электорального цикла, чтобы обсудить механизмы взаимодействия при общественном наблюдении за проведением выборов. Региональная палата активно обучает независимых общественных наблюдателей. При обучении делается акцент на отработку эксцессов, с которыми можно столкнуться», – подчеркнула первый зампред Общественной палаты Московской области, член Общественной палаты России Татьяна Дмитриева
Одной из главных тем обсуждения стало голосования в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В преддверии выборной кампании 2023 года были приняты юридические нововведения. 
«Центризбирком 17 июля подписал специальный порядок голосования в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Документ позволяет участвовать в выборах гражданам, которые находятся в следственных изоляторах Москвы и Подмосковья в этих статусах, но являются жителями регионов, где проходят выборы губернатора. В этом году такой эксперимент пройдет только в Московском регионе и используется только на губернаторских выборах», – информировал председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов
Недавно были приняты поправки к избирательному законодательству, позволяющие участвовать в выборах гражданам, находящимся в СИЗО за пределами своего избирательного округа, то есть не по месту прописки. Для этого в изоляторе могут создавать специальные участки.
«Выборы пройдут в 12 спецучреждениях, где будут организованы 11 стационарных УИК. Сегодня активным избирательным правом обладает около 2 тыс человек, содержащихся в этих спецучреждениях, и имеющих прописку в Московской области. Ещё более 600 человек – жители других регионов, которые в качестве эксперимента примут участие в голосовании у нас», – пояснил полковник внутренней службы, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Московской области Александр Лысов
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская отметила, что ни одна категория граждан не должна оставаться в стороне от выборного процесса.
«Конституция России предоставляет содержащимся под стражей лицам, в отличие от осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда, право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления», – уточнила Фаевская.
Избирательные права должны быть обеспечены и для граждан, которые находятся на принудительном лечении в медучреждении. Об этом напомнил главврач Московской областной психиатрической больницы им. В. И. Яковенко» Антон Червяков. Возможность проголосовать будет у всех пациентов, имеющих такое право и при отсутствии медицинских противопоказаний.
 
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#выборы
#дэг
#голосование
#общественная палата
#московская область
#подмосковье
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Песков объяснил противоречия между Варшавой и Киевом
Песков: В Польше недовольны расходами на украинское зерно и беженцев
02 августа 2023, 20:32

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в Польше недовольны огромными расходами на Украину, сообщает «РИА Новости».
«Полякам очень не нравится украинское зерно, расходы на украинских беженцев, они имеют много претензий к Киеву», - прокомментировал ситуацию Песков.  

По его словам, противоречия между странами будут только нарастать. Россия же будет наблюдать за этим, заключил Песков.

Ранее польские журналисты заявили, что Варшаве придется заплатить за свою антироссийскую позицию. Авторы статьи также призвали власти Польши вспомнить, как украинцы, открыто восхваляющие нацистов, сейчас занимают руководящие должности в стране.

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#дмитрий песков
#польша
#украина
#беженцы
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Аналитик Зубец объяснил противодействие Бразилии в расширении БРИКС
Аналитик Зубец: «Противодействие Бразилии происходит под влиянием американской дипломатии»
02 августа 2023, 19:57

Фото: istockphoto.com/blinow61

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что Бразилия выступает против расширения БРИКС, поскольку опасается уменьшения своего влияния внутри клуба, а также находится в некотором влиянии США, с которыми не хочет вступать и конфликт.
Самим Штатам, по словам специалиста, также невыгодно расширение организации.

«Расширение БРИКС приводит к увеличению роли Китая, потому что многие страны, которые подали заявки в альянс, хотели бы сотрудничать с Пекином. Нельзя исключить, что противодействие Бразилии происходит под влиянием американской дипломатии. США заинтересованы, чтобы альянс не превращался в новое глобальное образование», — пояснил в беседе с «Абзацем» Зубец.

Вместе с тем, Индия также выступила против расширения организации. Политолог Алексей Еловик считает, что такая позиция страны также вызвана влиянием США, а в большей степени Великобритании.

«Запад будет пытаться вырвать Индию из нового формирующегося центра силы. Вашингтон и Лондон будут предпринимать все усилия, чтобы противопоставить Дели Москве и Пекину. У нас нет общей границы с Индией, а у неё самой с Китаем не только общая граница, но и готовый территориальный конфликт. США и Британия будут всячески его подогревать», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Еловик.

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#бразилия
#индия
#политика
#россия
#сша
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В Долгопрудном представили «Золотой стандарт» для наблюдателей на выборах
02 августа 2023, 19:44

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном провели обучающий семинар для подмосковных общественных наблюдателей на выборах в Единый день голосования.
На семинаре презентовали «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой России. Это свод правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках. В документе пошагово расписан порядок действий наблюдателя в ходе трёхдневного голосования.
 
Участниками семинара стали те, кто выступит в роли наблюдателей на выборах впервые. Эксперты рассказали об организации и проведении общественного наблюдения, рассмотрели вопросы правового регулирования статуса общественного наблюдателя, ответили на вопросы присутствующих.
«На семинарах замечаю рост числа желающих принять участие в общественном наблюдении. В ходе обучения я как юрист делаю уклон на изучение правового регулирования статуса общественного наблюдателя. Ведь главная задача общественного наблюдения – обеспечить прозрачность предстоящих выборов и законность их итогов», – поделился председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области, член Штаба по наблюдению за выборами Сергей Леонов.
Во время проведения выборов штаб будет работать круглосуточно. Также будет функционировать горячая линия для граждан по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации его возможных нарушений.

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#выборы
#голосование
#едг
#дэг
#общественная палата московской области
#московская область
#подмосковье
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Зеленский объявил об осеннем «саммите мира»
Зеленский надеется, что «саммит мира» состоится уже этой осенью
02 августа 2023, 19:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже нынешней осенью может состояться «саммит мира», видео с обращением опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.
«Работаем над тем, чтобы он (саммит) состоялся этой осенью. На саммите должно быть мировое большинство. Осень уже очень-очень скоро, но еще есть время для подготовки саммита и привлечения большинства стран мира. Это зависит от вашей активности», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что ближайшие полгода станут самыми важными для страны. Глава Украины призвал к усиленной интеграции Киева с партнерами из западных стран в целях восстановления экономики страны, а также получении вооружения, финансовой помощи и гарантий безопасности.

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#владимир зеленский
#саммит
#украина
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