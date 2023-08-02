В Польше назвали условие для нормализации отношений с Украиной

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Варшава ожидает от Киева уважения своих интересов, заявили в польском МИД по итогам встречи с украинским послом.
«Польская сторона хочет хороших отношений с Украиной. Они должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В том числе, Польша надеется на понимание ее позиции в рамках сельскохозяйственного сектора. Также в польском МИД призвали Украину избегать высказываний и поступков, которые могут навредить «хорошим отношениям».
«Полякам очень не нравится украинское зерно, расходы на украинских беженцев, они имеют много претензий к Киеву», - подметил Песков.
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