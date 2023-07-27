В Польше не отнеслись серьезно к словам Лукашенко об экскурсии «Вагнера» в Варшаву

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Польша не воспринимает в серьёз слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» пойти на экскурсию в Варшаву и Жешув. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
«Конечно, разговор Путина и Лукашенко, который имел место несколько дней назад, когда Лукашенко говорил, что вагнеровцы очень хотят выбраться на экскурсию в Варшаву или Жешув, является классическим, довольно вульгарным элементом психологической войны», - считает Каминьский.
Он подчеркнул, что Польша не относится к таим разговорам серьёзно.
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Элина Позднякова