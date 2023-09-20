В Польше объяснили отмену встречи Дуды с Зеленским

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Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским по причине изменения графика. Эту информацию сообщает Rzeczpospolita.
Согласно этой публикации, такое решение принято на фоне осложнения отношений между Польшей и Украиной из-за запрета Варшавы на импорт сельхозпродукции из Украины.
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