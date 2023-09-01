В Польше опровергли данные о нарушении белорусской границы

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Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что что заявление Минска о нарушении белорусской границы польским военным вертолетом является ложью. агентству AFP.
«Речь идет о лжи и провокации со стороны Беларуси. Никакого нарушения такого свойства не было», - заявил Горышевский.
Ранее в погранкомитете Белоруссии заявили, что военный вертолет Польши нарушил белорусскую границу. Согласно сообщению, днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Уточняется, что польский военный вертолет Ми-24 на низкой высоте пересек белорусскую госграницу, и пролетел по стране около 1200 метров, после чего вернулся обратно.
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